Gruško: Moskva je pripravená na deeskaláciu vo vzťahoch s NATO

Moskva 23. júna (TASR) - Moskva je pripravená na deeskaláciu vo vzťahoch s NATO a je presvedčená, že pandémia koronavírusu je dobrou príležitosťou spojiť úsilie proti spoločnej hrozbe, vyhlásil v utorok na online Výročnej bezpečnostnej hodnotiacej konferencii (ASRC) Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexandr Gruško.



"Kríza je zároveň rizikom a zároveň príležitosťou. COVID-19 odhalil krehkosť a nedostatky medzinárodnej spolupráce a dáva nám šancu zjednotiť sa proti spoločnej hrozbe. Táto príležitosť by sa mala využiť tak, aby nevstúpila do novej špirály na prehĺbenie deliacich čiar. Sme pripravení na deeskaláciu a potvrdzujeme to konaním," uviedol Gruško, ktorého citovala agentúra TASS.



Diplomat pripomenul, že Rusko sformulovalo vo vojenskej oblasti niekoľko konkrétnych návrhov na zrušenie vojenských cvičení na hraniciach Ruska a členských krajín NATO, na zlepšenie mechanizmov prevencie nebezpečných vojenských incidentov a na obnovenie pracovných kontaktov pozdĺž vojenských línií.



"Ruské ozbrojené sily neplánujú tento rok žiadne väčšie cvičenia v blízkosti hraníc s členskými štátmi NATO. Cvičenie strategického velenia a štábu Kaukaz 2020 sa posunulo hlbšie do krajiny... Dúfame, že naši partneri budú reagovať konštruktívne. Všetci členovia komunity OBSE budú potrebovať strategickú prezieravosť a schopnosť zbaviť sa filozofie dominancie, sanitárnych kordónov a železných opôn," dodal Gruško.