Gruško: proces rozširovania NATO vytvára pre Rusko neprijateľné riziká

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg (vpravo), námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexander Gruško (uprostred) a námestník ruského ministra obrany Alexander Fomin (vľavo) počas príchodu na zasadnutie Rady NATO - Rusko v sídle NATO v Bruseli 12. januára 2022. Foto: TASR/AP

Zľava námestníčka amerického ministra zahraničných vecí Wendy Shermanová, generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexander Gruško a námestník ruského ministra obrany Alexander Fomin pózujú pred zasadnutím Rady NATO - Rusko v sídle NATO v Bruseli 12. januára 2022. Foto: TASR/AP

Brusel 12. januára (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexandr Gruško v stredu vyhlásil, že pre deeskaláciu napätia na Ukrajine je potrebné, aby Severoatlantická aliancia prestala s vojenskou pomocou Kyjevu, ako aj s dodávkami zbraní na Ukrajinu.Vyhlásil, že, sú nástrojom politiky na "zadržiavanie" Moskvy.Politologický pojem "zadržiavanie" sa používal po druhej svetovej vojne v tzv. Trumanovej doktríne na označenie politiky USA, ktorá mala zadržať rozširovanie sféry vplyvu Sovietskeho zväzu.Gruško v stredu na tlačovej konferencii v Bruseli hodnotil zasadnutie Rady NATO – Rusko, ktoré bolo podľa neho venované analýzeRuský diplomat zdôraznil, že proces rozširovania NATO vytvára pre Rusko. Upozornil, že Rusko prijme opatrenia na odvrátenie hrozby pre svoju bezpečnosť vojenskými prostriedkami, ak sa ich nepodarí eliminovať politickými nástrojmi.Podľa Gruška by aliancia NATO mala Rusku poskytnúť právne záruky, že sa nebude rozširovať na východ. Vyjadril názor, žekrajín bývalého ZSSR do NATO prináša bezpečnostné riziká.Ako príklad uviedol situáciu, keď sa vstupom bývalýchsovietskych republík z Pobaltia do NATO zmenil tentoVedúci ruskej delegácie na rokovaniach v Bruseli opäť pripomenul, že. Upozornil, že odvtedy sa členmi NATO stali mnohé ďalšie štáty a ich územia súvyužívané na demonštrovanie sily proti Rusku.Podľa agentúry RIA Novosti ruský diplomat deklaroval, že Rusko je pripravené viesť s NATO dialóg o strategických útočných zbraniach.dodal Gruško s tým, že sa to týka najmä verifikácie plnenia dohôd.Poznamenal, že jeden z článkov zmluvy medzi Ruskom a NATO predpokladáZdôraznil, že Rusko a NATO musia urobiť všetko pre to, aby nepadli "do pasce schém studenej vojny".Podľa Gruška je v tejto fáze rokovaní o bezpečnostných zárukách dôležité, abypovedal Gruško na tlačovej konferencii v Bruseli. Uviedol tiež, že problémy, ktoré rozdeľujú Rusko a NATO, sú veľmi vážne a Moskva zatiaľ nevidí spôsob, ako ich prekonať.Ruský diplomat vyhlásil, žeKonštatoval, že, boli rokovania Rady NATO – Rusko "absolútne žiaduce".Vyjadril presvedčenie, že rokovania v Bruseli