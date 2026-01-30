< sekcia Zahraničie
Gruško:EÚ je stranou konfliktu na Ukrajine,nemôže monitorovať prímerie
Ruské ministerstvo zahraničných vecí tento mesiac zopakovalo varovanie, že prípadné zahraničné jednotky na Ukrajine by predstavovali legitímny cieľ ruskej armády.
Autor TASR
Moskva 30. januára (TASR) - Európska únia je stranou konfliktu na Ukrajine a z toho dôvodu by nemohla dohliadať na dodržiavanie prípadného prímeria, vyhlásil v piatok námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexandr Gruško. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„EÚ nemôže (monitorovať prímerie), pretože EÚ je stranou konfliktu, ktorého nemôže byť pozorovateľom,“ uviedol Gruško. „Nehovoríme o žiadnej úlohe garanta pre EÚ... vzhľadom na katastrofálne skúsenosti, ktoré nazhromaždila v posledných rokoch, a jej podvratnú úlohu," vyhlásil. Monitorovacia úloha pre EÚ podľa neho neprichádza do úvahy.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí tento mesiac zopakovalo varovanie, že prípadné zahraničné jednotky na Ukrajine by predstavovali legitímny cieľ ruskej armády. Reagovalo na vyhlásenie Francúzska, Británie a Ukrajiny o tom, že Paríž a Berlín majú po nastolení prípadného prímeria v pláne umiestniť vojakov na ukrajinskom území. Nasadenie monitorovacej misie je predmetom diskusií v rámci rokovaní o mierovom pláne presadzovanom Spojenými štátmi.
„EÚ nemôže (monitorovať prímerie), pretože EÚ je stranou konfliktu, ktorého nemôže byť pozorovateľom,“ uviedol Gruško. „Nehovoríme o žiadnej úlohe garanta pre EÚ... vzhľadom na katastrofálne skúsenosti, ktoré nazhromaždila v posledných rokoch, a jej podvratnú úlohu," vyhlásil. Monitorovacia úloha pre EÚ podľa neho neprichádza do úvahy.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí tento mesiac zopakovalo varovanie, že prípadné zahraničné jednotky na Ukrajine by predstavovali legitímny cieľ ruskej armády. Reagovalo na vyhlásenie Francúzska, Británie a Ukrajiny o tom, že Paríž a Berlín majú po nastolení prípadného prímeria v pláne umiestniť vojakov na ukrajinskom území. Nasadenie monitorovacej misie je predmetom diskusií v rámci rokovaní o mierovom pláne presadzovanom Spojenými štátmi.