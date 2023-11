Gruzínci na výročie revolúcie žiadali prepustenie Saakašviliho

Tbilisi 23. novembra (TASR) - Stovky podporovateľov hlavnej opozičnej strany v Gruzínsku sa zišli vo štvrtok v hlavnom meste Tbilisi a na 20. výročie prodemokratickej revolúcie žiadali prepustenie bývalého prezidenta Michaila Saakašviliho z väzenia. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Saakašvili viedol nekrvavú tzv. ružovú revolúciu v roku 2003, ktorá zvrhla vládu prezidenta Eduarda Ševardnadzeho. Saakašvili potom krajinu na pobreží Čierneho mora viedol deväť rokov, než odišiel do exilu. Po návrate ho zatkli pre obvinenia zo zneužívania moci. Podľa ľudskoprávnych organizácií to bolo politicky motivované.



"Hnacou silou ružovej revolúcie a jej lídra Saakašviliho bola idea jednotného, silného, demokratického, európskeho, slobodného Gruzínska," povedala zhromaždeniu Tina Bokučavová líderka z jeho strany Zjednotené národné hnutie (UNM).



"Príšerne nespravodlivé väznenie Saakašviliho sa musí skončiť," dodala.



Saakašvili (55) obvinil väzenských dozorcov zo zlého zaobchádzania a lekári vyjadrili vážne obavy o jeho zdravie po 50-dňovej protestnej hladovke.



"Ružová revolúcia navždy zmenila dejiny Gruzínska, dala ho na mapu sveta," napísal na Facebooku Saakašvili.



Počas ružovej revolúcie desaťtisíce ľudí protestovalo proti zmanipulovaným voľbám a korupcii. Revolúcia umožnila rozsiahle politické a ekonomické reformy, ktoré pomohli viac než trojnásobne zvýšiť hrubý domáci produkt (HDP) v prepočte na jedného obyvateľa.



Odporcovia však kritizovali vládu za autoritárske kroky, politické zásahy na protivládnych protestoch a k mučeniu väzňov.



Ružová revolúcia ovplyvnila postsovietsky priestor a napríklad na Ukrajine v nasledujúcom roku oranžová revolúcia zvrhla skorumpované elity.



Takzvané "farebné revolúcie" v Gruzínsku, na Ukrajine a v Kirgizsku viedli ku konfrontácii s Kremľom, ktorý to vnímal ako ohrozenie vo svojej bývalej sfére vplyvu.