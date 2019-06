Gruzínci napriek ústupkom vlády v protestoch pokračujú

Pod tlakom protestov strana Gruzínsky sen v pondelok oznámila, že parlamentné voľby v roku 2020 by mali prebiehať na základe proporčného volebného systému a bez stanovenej hranice zvoliteľnosti.

Tbilisi 25. júna (TASR) - Do ulíc gruzínskej metropoly Tbilisi vyšli v pondelok večer opäť tisíce protivládnych demonštrantov. Protesty napriek deklarovaným ústupkom zo strany vlády pokračovali už piaty deň za sebou, informovalo v utorok Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).



Pod tlakom protestov vládna strana Gruzínsky sen v pondelok oznámila, že parlamentné voľby v roku 2020 by mali prebiehať na základe proporčného volebného systému a bez stanovenej hranice zvoliteľnosti, čo boli jedny z kľúčových požiadaviek demonštrantov.



Okrem toho protestujúci žiadali aj demisiu predsedu parlamentu Irakliho Kobachidzeho, ktorý sa funkcie vzdal už v piatok.



Organizátori však trvajú na tom, že demonštrácie v Tbilisi budú pokračovať až do splnenia ďalších požiadaviek. Medzi ne patrí odstúpenie ministra vnútra Giorgiho Gachariu, prepustenie všetkých osôb zadržaných počas prvého dňa protestov a potrestanie policajtov a predstaviteľov zodpovedných za násilie voči demonštrantom.



Protestné zhromaždenia v Tbilisi sa začali v noci na 21. júna po vystúpení poslanca ruskej Štátnej dumy Sergeja Gavrilova, ktorý tam predsedal Medziparlamentnému zhromaždeniu pravoslávia (IAO) a o ktorom miestne médiá napísali, že v čase rusko-gruzínskej vojny v roku 2008 podporoval Abcházsko a Osetsko.



Účastníci protestov vyjadrujú nesúhlas s vládou strany Gruzínsky sen, ktorá je opozíciou označovaná za proruskú. Ide o najväčšiu vlnu demonštrácií od roku 2012, keď sa v Gruzínsku dostala k moci táto strana.



Na pondelkovom zhromaždení pred budovou parlamentu sa napriek prisľúbeným ústupkom znova zhromaždili tisícky ľudí. Mnohí účastníci prísľuby reforiem privítali, podľa nich však musia nasledovať ešte ďalšie kroky.



Hlavná opozičná strana - Zjednotené národné hnutie (ENM), ktoré založil v zahraničí žijúci exprezident Michail Saakašvili - trvá na tom, aby sa na základe ohlásených reforiem konali predčasné parlamentné voľby. Požaduje tiež odstúpenie ministra vnútra a prepustenie vyše 100 demonštrantov, ktorí stále zostávajú vo väzbe. Podľa ENM ide o politických väzňov.