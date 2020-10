Gruzínci si volia parlament, opozícia chce zosadiť vládu

Na archívnej snímke Bidzina Ivanišvili Foto: TASR/AP

Tbilisi 31. októbra (TASR) - V Gruzínsku sa v sobotu konajú parlamentné voľby. Opozícia v nich spojila svoje sily v snahe poraziť vládnucu stranu Gruzínsky sen, ktorú vedie miliardár Bidzina Ivanišvili. Strana, ktorá je pri moci od roku 2012, je z dôvodu prehlbujúcich sa ekonomických problémov krajiny a obvinení z korupcie čoraz neobľúbenejšia, píše agentúra AFP.Najväčším opozičným zoskupením je stredopravicové Zjednotené národné hnutie (UNM) založené v októbri 2001 exprezidentom Michailom Saakašvilim, ktorý je v súčasnosti v emigrácii na Ukrajine. Vo štvrtok sa v gruzínskom hlavnom meste Tbilisi zhromaždili desaťtisíce jeho priaznivcov, ktorých Saakašvili pozdravil prostredníctvom videoposolstva.Päťdesiatdvaročný Saakašvili utiekol z Gruzínska v roku 2013, aby sa vyhol možnému trestu odňatia slobody za zneužitie právomocí. Prípadné víťazstvo opozície by mohlo umožniť jeho návrat.Saakašvili a Ivanišvili, najbohatší človek v krajine, dominujú gruzínskej politike celé desaťročia. Kritici obviňujú Ivanišviliho z uprednostňovania korupcie a vyvíjania tlaku na členov opozície. Saakašvili bol prezidentom v rokoch 2004 - 2013, počas ktorých uskutočnil ďalekosiahle ekonomické reformy, boli mu však vyčítané aj čoraz autokratickejšie sklony.Podľa analytikov je výsledok volieb neistý. Keďže Gruzínsko má veľmi zložitý volebný systém, konečné zloženie nového parlamentu by mohlo byť známe až koncom novembra.Volebné miestnosti sú otvorené od 05.00 h do 17.00 h SEČ. Na voľby dozerajú aj pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Po každých voľbách — s výnimkou roku 2012 — došlo v Gruzínsku k násilným protestom.