Gruzínci v Tbilisi oslavovali získanie kandidátskeho štatútu EÚ

Tbilisi 15. decembra (TASR) - Desaťtisíce Gruzíncov v piatok večer vyšli do ulíc hlavného mesta Tbilisi, aby oslávili rozhodnutie lídrov Európskej únie udeliť Gruzínsku štatút kandidátskej krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Európska rada na summite v Bruseli vo štvrtok rozhodla otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom. Gruzínsku zároveň udelila dlho očakávaný oficiálny kandidátsky štatút.



"Blahoželám vám k tejto historickej udalosti. Nech žije jednotné, silné, európske Gruzínsko!" povedal gruzínsky premiér Irakli Garibašvili davu jasajúcich obyvateľov, ktorí sa zišli na Námestí slobody v centre Tbilisi, kde mávali vlajkami Gruzínska a EÚ.



Atmosféru zhromaždenia dotváral orchester, ktorý zahral gruzínsku hymnu aj hymnu EÚ, Ódu na radosť.



Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová, ktorá je v konflikte s vládnucou stranou Gruzínsky sen, nebola pozvaná na pódium, ale stála len medzi zhromaždenými občanmi.



"Toto je obrovská udalosť. Urobili sme veľmi významný krok smerom k vstupu do EÚ," povedala Zurabišviliová novinárom.



Gruzínsko, Ukrajina a Moldavsko požiadali o vstup do 27-členného bloku v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajine.



EÚ vtedy udelila Kyjevu a Kišiňovu štatút kandidátskych krajín. Tbilisi ale vyzvala, aby najprv zreformovalo svoj súdny a volebný systém, znížilo politickú polarizáciu, zlepšilo slobodu tlače a obmedzilo moc oligarchov.



Európska komisia v novembri odporučila lídrom EÚ, aby Gruzínsku udelili štatút kandidátskej krajiny, ale s podmienkou, že vláda v Tbilisi zavedie ďalšie reformy.



Ako vysvetľuje agentúra AFP, ambícia vstúpiť do EÚ je zakotvená v gruzínskej ústave a podľa prieskumov verejnej mienky ju podporuje približne 80 percent obyvateľov Gruzínska.