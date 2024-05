Gruzínci vyšli opäť do ulíc Tbilisi na protest proti zákonu

Tbilisi 11. mája (TASR) - Tisíce ľudí vyšli v sobotu opäť do ulíc gruzínskej metropole Tbilisi, aby protestovali proti spornému návrhu zákona o transparentnosti zahraničného vplyvu, ktorý prirovnávajú k ruskej legislatíve používanej na potlačenie tamojšieho disentu. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



Demonštranti sa v sobotu večer zišli v daždi na Námestí Európy v centre Tbilisi. Skandovali "Gruzínsko!" a mávali gruzínskymi vlajkami aj vlajkami EÚ. "Chránime si svoju európsku budúcnosť a slobodu," povedala 39-ročná demonštrantka Mariam. "Nepotrebujeme sa vrátiť do Sovietskeho zväzu," doplnila 38-ročná učiteľka gruzínskeho jazyka Lela.



Proti spornej legislatíve sa vyslovujú Spojené štáty, EÚ aj Organizácia Spojených národov. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyjadril znepokojenie aj v súvislosti so správami o násilných zásahoch polície voči demonštrantom.



Gruzínska polícia rozohnala 30. apríla demonštráciu proti navrhovanej legislatíve, pričom proti protestujúcich použila použitím slzotvorný plyn aj vodné delo.



Masové protivládne protesty v Gruzínsku prebiehajú už od 9. apríla v reakcii na plány vládnej strany Gruzínsky sen zaviesť zmienený zákon. Parlament ho začiatkom mája schválil v druhom čítaní, potrebné je však ešte stále záverečné tretie čítanie, ktoré by sa malo konať 17. mája.



Na základe navrhovaného zákona o tzv. vonkajšom vplyve by sa musela každá nezávislá mimovládna alebo mediálna organizácia, ktorá získava viac než 20 percent svojho financovania zo zahraničia, zaregistrovať ako "organizácia sledujúca záujmy cudzej mocnosti".



Vládnuca strana návrh obhajuje s tým, že jeho cieľom je zvýšiť transparentnosť financovania mimovládnych organizácií. Legislatívu sa pritom snažila zaviesť už vlani, pre vtedajšie masové protesty ju však vtedy napokon z parlamentu stiahla.