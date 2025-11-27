< sekcia Zahraničie
Gruzínec, ktorý v električke zapálil svoju ženu, dostal doživotie
Muž zločinom podľa súdu žene spôsobil nepredstaviteľnú bolesť, ktorá ju psychický poznačí na celý život.
Autor TASR
Berlín 27. novembra (TASR) - Štyridsaťsedemročný Gruzínec, ktorý v električke vo východonemeckom meste Gera v marci polial svoju ženu horľavinou a zapálil ju, dostal vo štvrtok od súdu doživotný trest za pokus o vraždu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Okresný súd uznal muža za vinného z pokusu o vraždu a podpaľačstvo a nariadil mu zaplatiť žene odškodné 75.000 eur. Voči rozsudku sa Gruzínec môže odvolať.
Predseda súdu Uwe Tonndorf uviedol, že muž sa pokúsil zabiť svoju manželku, pretože chcela ukončiť ich manželstvo a on nechcel, aby viedla nezávislý život. Spôsobené život ohrozujúce poranenia prirovnal k „verejnej poprave“.
Podľa sudcu Gruzínec cítil, že utrpela jeho hrdosť a česť. Muža opísal „nie ako monštrum, ale niekoho, kto si na seba naložil ťažkú vinu“. „Zničili ste si rodinu aj vlastný život zároveň,“ uviedol Tonndorf.
Muž zločinom podľa súdu žene spôsobil nepredstaviteľnú bolesť, ktorá ju psychický poznačí na celý život. Podľa sudcových slov vzal ženu pod svoju strechu, keď mala 15 rokov, a ďalších 30 rokov musela viesť život podriadený svojmu manželovi.
Gruzínec mal problémy s alkoholom a bol nezamestnaný. Svoju ženu ešte v januári zmlátil a znásilnil po tom, čo ju začal podozrievať z nevery s kolegom. Tá ho so svojou dcérou následne opustila a rozhodla sa rozviesť.
Muž sa svojej manželke najprv vyhrážal zabitím a 16. marca nastúpil do električky, ktorou pravidelne cestovala, polial ju horľavinou a zapálil. Z miesta činu utiekol a pokúsil sa spáchať samovraždu.
