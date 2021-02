Gruzínska opozícia avizuje pokračovanie protestov

Rustavi 24. februára (TASR) - Stovky prívržencov väzneného vodcu gruzínskej opozície Nikanora Meliu sa v stredu zhromaždili pred väznicou v meste Rustavi, aby mu vyjadrili svoju podporu a solidaritu.



Ako konštatovala agentúra AFP, Gruzínsko je v kríze od októbrových parlamentných volieb, ktoré opozičné strany označili za zmanipulované po tom, ako si v nich vládnuca strana Gruzínsky sen pripísala tesné víťazstvo.



Tohtotýždňové zatknutie Nikanora Meliu - vodcu najväčšej gruzínskej opozičnej strany Zjednotené národné hnutie (UNM) - túto krízu ešte viac prehĺbilo a vyvolalo i kritiku západných spojencov Gruzínska na čele s USA, ktoré vyzvali na urýchlenú deeskaláciu napätej situácie.



Kolóna áut so stovkami Meliových prívržencov dorazila v stredu do mesta Rustavi na juhovýchode Gruzínska a pred budovou väznice, kde je zadržiavaný, usporiadali zhromaždenie. Gigi Ugulava z opozičnej strany Európske Gruzínsko-Hnutie za slobodu označil Meliu za "politického väzňa" a avizoval, že protesty budú pokračovať, kým "nebudú oslobodení všetci politickí väzni a vypísané predčasné parlamentné voľby".



Opozičné strany naďalej deklarujú, že októbrové parlamentné voľby boli sfalšované, odmietajú sa preto zapojiť do práce nového parlamentu a žiadajú nové voľby.



Vládnuca strana síce najnovšie prejavila ochotu viesť s opozíciou dialóg, ale nové voľby odmieta.



Táto patová situácia nadobudla podľa AFP "nový nebezpečný rozmer" v utorok ráno, keď polícia pri zatýkaní Meliu použila v ústredí UNM slzotvorný plyn. V objekte sa pritom nachádzali desiatky Meliových podporovateľov.



Už v utorok vyšli do ulíc gruzínskych miest stovky ľudí, aby žiadali Meliovo prepustenie na slobodu a spravodlivé voľby.