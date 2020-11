Gruzínska opozícia odmieta uznať výsledky parlamentných volieb

Tbilisi 1. novembra (TASR) - Gruzínske opozičné strany v nedeľu oznámili, že odmietajú uznať výsledky sobotňajších parlamentných, v ktorých sa črtá opäť víťazstvo vládnucej strany Gruzínsky sen miliardára Bidzinu Ivanišviliho. Uviedla to agentúra AFP.



Gruzínsky sen podľa bývalého prezidenta Michaila Saakašviliho, ktorý je predsedom stredopravicového Zjednoteného národného hnutia (UNM) "masívne falšuje výsledky volieb", pričom avizoval "masovú mobilizáciu" svojich podporovateľov. Opozičné strany by mali podľa neho zostaviť vládu národnej jednoty.



Šéf opozičnej Gruzínskej strany práce Šalva Natelašvili v nedeľu večer v hlavnom meste Tbilisi vyhlásil, že výsledok volieb neuzná a vyzval na ich opakovanie.



Podľa Ústrednej volebnej komisie strana Gruzínsky sen, ktorá zvíťazila aj vo voľbách v rokoch 2012 a 2016, vedie po sčítaní hlasov vo vyše 78 percentách volebných miestností so ziskom 48,6 percenta hlasov. Zjednotené národné hnutie dostalo 26,3 percenta hlasov.



Na voľbách sa zúčastnilo viac ako 56 percent z vyše 3,5 milióna oprávnených voličov. Konečné zloženie nového parlamentu by mohlo byť známe až koncom novembra.



Voľby sa konali podľa nového systému, ktorý bol schválený po predchádzajúcich masových protestoch. Pomerným systémom sa volí 120 zo 150 poslancov, o zvyšku sa rozhoduje väčšinovým systémom. Ak kandidáti vo svojich obvodoch nezískajú požadovanú väčšinu, koná sa druhé kolo volieb.



Saakašvili a Ivanišvili dominujú gruzínskej politike celé desaťročia. Kritici obviňujú Ivanišviliho z uprednostňovania korupcie a vyvíjania tlaku na členov opozície. Saakašvili bol prezidentom v rokoch 2004 - 2013, počas ktorých uskutočnil ďalekosiahle ekonomické reformy, boli mu však vyčítané aj čoraz autokratickejšie sklony.