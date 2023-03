Gruzínska opozícia žiada prezidentku o mimoriadnu schôdzu parlamentu

Tbilisi 9. marca (TASR) - Gruzínska opozícia vo štvrtok avizovala, že požiada prezidentku Salome Zurabišviliovú o zvolanie mimoriadneho zasadnutia parlamentu, aby vládnuca strana Gruzínsky sen a jej spojenec Moc ľudu mohla regulárne zablokovať zákon o zahraničných agentoch, ktorý v Gruzínsku vyvolal vlnu protestov.



Podľa rozhlasovej stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) to vo štvrtok večer počas zhromaždenia pred budovou parlamentu v centre Tbilisi vyhlásila poslankyňa za opozičnú stranu Lelo Anna Nacvlišviliová.



Vysvetlila, že podľa rokovacieho poriadku sa miesto stiahnutia návrhu, ako ho avizovala vládna strana Gruzínsky sen, musí konať hlasovanie o návrhu zákona v druhom čítaní. Ak v ňom nebude schválený, bude zablokovaný.



Z tejto požiadavky opozície sa podľa RFE/RL dá dedukovať, že opozícia a jej prívrženci neveria prísľubu vládnej strany.



Vzhľadom na to, že tento týždeň sú parlamentné schôdze zrušené a na budúci týždeň parlament nezasadá, návrh zákona by sa potom mohol začať prerokúvať až po 20. marci. Opozícia preto navrhuje, aby sa konala mimoriadna schôdza parlamentu.



Vládna strana Gruzínsky sen a jej spojenci vo štvrtok - po dvoch dňoch protestov a násilností - vo štvrtok oznámili, že návrh zákona o zahraničných agentoch z parlamentu sťahujú. Zdôvodnili to "rozdelením spoločnosti", ktoré spôsobil.



Ako informovala agentúra Reuters, predstavitelia Gruzínskeho sna sa pritom odvolali na nutnosť znížiť "konfrontáciu" v spoločnosti. Zároveň však odsúdili "lži", ktoré o návrhu zákona šíri "radikálna opozícia".



Kritici totiž označili návrh zákona za autoritársky a inšpirovaný Ruskom a tvrdia, že ohrozuje nádej Gruzínska na vstup do Európskej únie.



Účastník štvrtkového protestu, politik strany Droa Giga Lemondžava, pre Reuters uviedol, že protestujúci chcú, aby vláda oficiálne odsúdila návrh zákona a zabezpečila, že prepustené budú všetky osoby zadržané počas demonštrácií.



Medzičasom Rádio Sloboda (RFE/RL) s odvolaním sa na gruzínske ministerstvo vnútra informovalo, že z väzby bolo prepustených všetkých 133 osôb zadržaných počas uplynulých dvoch dní protestov.