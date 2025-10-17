< sekcia Zahraničie
Gruzínska polícia robila razie u politikov spojených s vládnou stranou
Dôvod piatkových razií nateraz nie je známy.
Autor TASR
Tbilisi 17. októbra (TASR) - Úrady v Gruzínsku v piatok vykonali razie v domoch viacerých bývalých vysokopostavených politikov vrátane expremiéra Irakliho Garibašviliho, informovala agentúra AFP, píše TASR. Spravodajský web Echo Kaukazu doplnil, že žiadna z osôb, u ktorých sa konali bytové prehliadky, nebola ani vypočúvaná, ani zadržaná.
Vzhľadom na to, že sa tieto prehliadky zamerali na osobnosti dlhodobo spojené s vládnucou stranou Gruzínsky sen a bezpečnostnými zložkami, môže to podľa AFP svedčiť o otrasoch medzi vládnucou elitou. Doteraz sa represie v Gruzínsku zameriavali najmä na opozíciu a známych proeurópskych aktivistov.
Dôvod piatkových razií nateraz nie je známy. Vládnuca strana túto záležitosť nijako nekomentovala.
„Razie sme vykonali na 22 miestach súčasne,“ uviedol na brífingu v Tbilisi hlavný prokurátor Giorgi Gvarakidze. Prokuratúra podľa neho prehľadala nehnuteľnosti a kancelárie spojené s Garibašvilim, bývalým šéfom rozviedky Grigolom Liluašvilim, bývalým generálnym prokurátorom a podnikateľom napojeným na Rusko Otarom Parcchaladzem a ďalšími ôsmimi osobami.
Gvarakidze informoval, že zaistené boli veľké sumy hotovosti, dokumenty a rôzne elektronické zariadenia. Bližšie informácie o trestných konaniach ani o možných zatknutiach neposkytol.
Garibašvili (43), ktorý stál na čele vlády v dvoch obdobiach, bol považovaný za najbližšieho spojenca vplyvného oligarchu a šéfa Gruzínskeho sna Bidzinu Ivanišviliho.
Meno Grigola Liluašviliho sa v gruzínskych médiách spomínalo aj v súvislosti tvrdením, že pôsobil ako „dvojitý agent“, keď udržiaval kontakt s opozíciou a zároveň informoval úrady. Web Echo Kaukazu doplnil, že v tomto zmysle, ale bez uvedenia mena, sa pred časom vyjadril aj gruzínsky premiér Irakli Kobachidze.
Otar Parcchaladze pôsobil ako generálny prokurátor od novembra do decembra 2013. V roku 2023 proti nemu USA uvalili sankcie s odvolaním sa na „rastúci ruský vplyv v Gruzínsku“. Hoci údajne žije v Moskve a udržiava si väzby na ruskú politickú elitu, naďalej je v kontakte aj s vládou Gruzínskeho sna. Po uvalení sankcií ho exprezidentka Salome Zurabišviliová zbavila gruzínskeho občianstva. V reakcii na to si zmenil priezvisko na Parcchaladze-Romanov. Dňa 9. mája 2025 bol medzi hosťami na vojenskej prehliadke ku Dňu víťazstva na Červenom námestí v Moskve. Sankcie naňho uvalili aj Spojené kráľovstvo a Litva.
Strana Gruzínsky sen už dlhší čas čelí kritike opozície aj Západu pre ústup od demokracie, približovanie sa k Rusku a zablokovanie procesu vstupu Gruzínska do Európskej únie, ktorý je zakotvený aj v ústave. Strana tieto obvinenia odmieta.
