Gruzínska polícia rozháňala demonštrantov vodným delom

Tbilisi 8. marca (TASR) - Gruzínska polícia nariadila v stredu večer rozchod tisíckam demonštrantov, ktorí sa zhromaždili v hlavnom meste Tbilisi na protest proti spornému návrhu zákona o "zahraničných agentoch". Demonštrantov pred parlamentom polícia už druhý deň po sebe rozháňala aj slzotvorným plynom a vodným delom, informuje TASR odvolávajúca sa na správu agentúry AFP.



Pred parlamentom v Tbilisi sa v stredu večer zišli na protest proti navrhovanému zákonu desaťtisíce ľudí. Niesli zástavy EÚ aj Gruzínska a skandovali heslá ako "nie ruskému zákonu". Legislatívu, ktorú prirovnávajú k ruským zákonom na umlčanie kritikov, v utorok schválil parlament v prvom čítaní.



Navrhovaný zákon, ktorý podporuje vládnuca strana Gruzínsky sen, by vyžadoval, aby sa všetky organizácie, ktoré dostávajú viac ako 20 percent svojich finančných prostriedkov zo zahraničia, zaregistrovali ako "zahraniční agenti", inak im hrozia vysoké pokuty.



Podobný zákon už platí v Rusku, kde sa často zneužíva na pozastavenie alebo ukončenie činnosti organizácií a spravodajských médií, ktoré informujú o názoroch kritických voči vláde a Kremľu.



Gruzínski demonštranti žiadajú vládu, aby od navrhovanej legislatívy upustila. AFP uvádza, že v súvislosti so zákonom narastajú vo svete obavy, že Gruzínsko nadobúda autoritársky charakter a podriaďuje sa vôli vládnucej strany.



Na stranu demonštrantov sa v utorok postavila aj gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová, ktorá avizovala, že bude zákon vetovať. Parlament však môže jej prezidentské veto prelomiť.



Autori zákona tvrdia, že takáto právna norma je potrebná pre transparentnosť práce subjektov financovaných zo zahraničia.



Demonštranti predtým v stredu pochodovali na protest proti legislatíve aj po tbiliskej Rustaveliho triede. Na jednom z ich transparentov bolo napísané "Ženy proti absolútnej kontrole". Tento pochod sa konal pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ), ktorý je v Gruzínsku dňom pracovného pokoja.



Menšie protesty sa v stredu konali aj v čiernomorskom letovisku Batumi, ktoré je druhým najväčším gruzínskym mestom.



Násilné zrážky medzi demonštrantmi a políciou vypukli v Tbilisi v utorok večer. Demonštranti hádzali do policajtov kamene a zápalné fľaše, pričom polícia na ich rozohnanie použila slzotvorný plyn a vodné delo. Gruzínske ministerstvo vnútra neskôr informovalo, že pri potýčkach bolo zadržaných 77 ľudí.