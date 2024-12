Gruzínska polícia rozohnala demonštrantov v Tbilisi

Tbilisi 7. decembra (TASR) - Jednotky osobitného určenia gruzínskej polície v noci na sobotu - po prvý raz za tri dni - rozohnali protivládnu demonštráciu, ktorá sa konala v centre Tbilisi.



Ako informovala stanica Echo Kaukazu citovaná TASR, oficiálnym dôvodom pre zákrok polície bolo použitie pyrotechniky demonštrantmi. Vo všeobecnosti bola však akcia pokojná - rovnako ako v predchádzajúcich dvoch dňoch.



Na zhromaždení bol však zadržaný jeden z lídrov prozápadnej libertariánskej strany Girči - viac slobody a Koalície za zmeny - poslanec Cotne Koberidze. Po prepustení na slobodu povedal, že ho na polícii zbili.



Došlo aj k zadržaniu ďalších osôb. Ich prípady sa riešia v správnom konaní na základe obvinenia z organizovania alebo účasti na skupinovom násilí, poškodzovania majetku, útokov na policajtov a prípravy výbuchu.



Protivládne demonštrácie sa v Gruzínsku konajú od 28. novembra, keď premiér Irakli Kobachidze vyhlásil, že vládna strana Gruzínsky sen sa rozhodla odložiť rozhovory o začatí prístupových rokovaní do EÚ na koniec roka 2028 a odmietnuť akékoľvek financovanie z Európskej únie.



Medzičasom ministri zahraničných vecí Weimarského trojuholníka - Francúzska, Nemecka a Poľska - vydali v piatok spoločné vyhlásenie k udalostiam v Gruzínsku, v ktorom odsúdili kroky vládnej strany a vyzvali na inkluzívny dialóg so všetkými politickými silami a zástupcami občianskej spoločnosti.



Šéfovia diplomacií súčasne vyjadrili ľútosť v súvislosti s rozhodnutím strany Gruzínsky sen odložiť diskusie o otázke členstva Gruzínska v EÚ a odmietnuť finančnú podporu z fondov EÚ. Ministri upozornili, že toto rozhodnutie je v jasnom rozpore s ambíciami gruzínskeho ľudu i ústavou Gruzínska. Vyjadrili obavu, že opatrenia prijaté úradmi vystavujú Gruzínsko vonkajšej a vnútornej nestabilite, a zdôraznili odhodlanie štátov Weimarského trojuholníka podporovať demokratické a európske snahy gruzínskeho ľudu.



Vo svojom vyhlásení ministri dôrazne odsúdili neprimerané použitie sily proti pokojným demonštrantom i útoky na predstaviteľov opozície a médiá, ako aj zatýkanie členov a sympatizantov opozície. Vyzvali rešpektovať základné práva vrátane slobody pokojného zhromažďovania a slobody prejavu.



Gruzínske médiá v sobotu informovali, že počas protestov v Gruzínsku bolo zadržaných už asi 400 ľudí, pričom viac ako 300 ich bolo vystavených násiliu zo strany policajtov. Vek zadržaných sa pohybuje od 15 do 60 rokov. Medzi nimi bolo aj sedem cudzincov.