Gruzínska polícia rozohnala protest pred prezidentským palácom
Autor TASR
Tbilisi 4. októbra (TASR) - Gruzínska poriadková polícia použila slzotvorný plyn a vodné delá, aby rozohnala demonštrantov, ktorí sa v sobotu - v deň komunálnych volieb - zišli pred prezidentským palácom v Tbilisi. Za víťaza volieb vo všetkých mestách a obciach sa medzičasom už vyhlásila vládnuca strana Gruzínsky sen. Voľby bojkotovali dva najväčšie opozičné bloky, informovala agentúra Reuters.
Reuters spresnil, že krátko pred uzavretím volebných miestností sa skupina demonštrantov pokúsila preniknúť do prezidentského paláca v Tbilisi, pričom strhli masívny kovový plot a vstúpili na pozemok pred budovou. Policajti ich odtiaľ i spred rezidencie vytlačili silou i s použitím vodných diel.
Organizátor protestu v centre Tbilisi, operný spevák Paata Burchuladze, na zhromaždení pred prezidentským palácom vyhlásil súčasnú vládu za nelegitímnu a oznámil odovzdanie moci „do rúk ľudu“ a avizoval aj obnovenie dialógu o vstupe Gruzínska do EÚ.
Bývalá gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová, ktorá je v opozícii, označila takéto konanie protestujúcich za provokáciu. Na sociálnych sieťach označila udalosti, ktoré sa tam odohrali, za „paródiu na obsadenie prezidentského paláca“.
Prozápadná opozícia v Gruzínsku organizuje protesty od októbra 2024, keď Gruzínsky sen vyhral parlamentné voľby, ktoré kritici označujú za zmanipulované. Strana tieto obvinenia z manipulácie odmietla.
Gruzínsko, kedysi jedna z najviac prozápadných krajín, ktoré vzišli zo Sovietskeho zväzu, má od začiatku vojny na Ukrajine napäté vzťahy so Západom, pripomenul Reuters. Vláda v Tbilisi krátko po minuloročných voľbách zmrazila prístupové rozhovory s EÚ, čo malo za následok veľké demonštrácie, ktoré pokračujú doteraz.
Gruzínsky sen je všeobecne považovaný za stranu ovládanú jej zakladateľom Bidzinom Ivanišvilim, najbohatším mužom krajiny a bývalým premiérom. Táto strana však popiera, že by bola promoskovská; tvrdí, že chce, aby Gruzínsko vstúpilo do EÚ, ale zároveň aj zachovalo mier so susedným Ruskom.
