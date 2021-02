Gruzínska polícia zatkla predsedu opozičnej strany Nikanora Meliu

Tbilisi 23. februára (TASR) - Gruzínska polícia zatkla v utorok Nikanora Meliu, predsedu opozičnej strany Zjednotené národné hnutie (UNM). Pri vniknutí do sídla strany použila slzotvorný plyn, informovala agentúra AFP.



Stovky príslušníkov polície zasahovali proti Meliovým podporovateľom a čelným predstaviteľom ďalších gruzínskych opozičných strán, ktorí sú od 17. februára utáborení v sídle UNM. Mnohých prívržencov opozície zadržali.



Televízne zábery zachytávajú, ako predsedu UNM polícia vyviedla zo sídla strany. Neskôr ho umiestnili do väzby.



Bývalý gruzínsky premiér Giorgi Gachariua podal 18. februára demisiu pre nezhody vo vládnej strane Gruzínsky sen, ktoré sa týkali vykonania súdneho príkazu na vzatie Meliu do vyšetrovacej väzby.



Zadržanie Meliu nariadil súd v Tbilisi minulý týždeň. Tento verdikt súvisí s prípadom z júna 2019, keď Melia odmietol zaplatiť celú kauciu v trestnej veci pokusu o násilné prevzatie moci v krajine.



Snaha zadržať Meliu a vziať ho do väzby vyvolala veľké pobúrenie v radoch opozície v Gruzínsku a v súvislosti so situáciou vyslovili varovania aj západní spojenci tejto bývalej sovietskej republiky.



Zadržanie Meliu podľa AFP ešte viac prehĺbilo politickú krízu v krajine, ktorá prepukla minulý rok po sporných parlamentných voľbách.



Opozícia voľby z októbra 2020 odsúdila ako zmanipulované po tom, čo v nich vládna strana Gruzínsky sen získal tesné víťazstvo. Po minulotýždňovej demisii Gachariu sa opozícia domáhala predčasných parlamentných volieb.