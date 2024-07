Gruzínska prezidentka napadla zákon o zahraničnom vplyve na súde

Tbilisi 15. júla (TASR) - Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová v pondelok podala podnet na ústavný súd, v ktorom žiada o pozastavenie účinnosti a zrušenie kontroverzného zákona o zahraničnom vplyve. TASR informácie prevzala z agentúry AFP a stanice BBC.



Prezidentkin parlamentný tajomník zákon označil za protiústavný, pretože je podľa neho v rozpore s ustanovením ústavy, podľa ktorého majú orgány "prijať všetky opatrenia v rámci svojich právomocí na zabezpečenie plnej integrácie Gruzínska do Európskej únie a NATO".



Zákon, ktorý iniciovala vládnuca strana Gruzínsky sen, parlament prijal v máji napriek masívnym protestom a varovaniam zo strany EÚ, že ohrozí členstvo krajiny v Únii.



Podľa zákona sa musia gruzínske médiá a mimovládne organizácie, ktoré dostávajú najmenej pätinu svojich finančných prostriedkov zo zahraničia, zaregistrovať ako "organizácie sledujúce záujmy cudzej moci". Subjekty s takýmto označením sa musia podriadiť prísnym kontrolám zo strany štátnych orgánov. Pokiaľ sa novým pravidlám neprispôsobia, hrozia im vysoké pokuty.



Kritici zákon prirovnávajú k ruským právnym predpisom, ktoré Moskva využíva na potlačenie disentu. Vládni predstavitelia však tvrdia, že ich cieľom je iba zlepšiť transparentnosť mimovládnych organizácii, ktoré disponujú príjmami zo zahraničia, a ochrániť Gruzínsko pred zahraničným vplyvom.



Prozápadne orientovaná prezidentka Zurabišviliová vyjadrila ostrý nesúhlas so zákonom a vetovala ho. Poslanci vládnej koalície jej veto prelomili a zákon tak vstúpil do platnosti na konci mája.



Európska komisia minulý týždeň oznámila, že v súvislosti s prijatím zákona prerušuje prístupové rokovania s Gruzínskom. Štatút kandidátskej krajiny EÚ Gruzínsku udelila iba v decembri minulého roka.



Členstvo v EÚ a NATO predpokladá gruzínska ústava a má vysokú podporu verejnosti. Podľa prieskumov si až 80 percent Gruzíncov myslí, že budúcnosť krajiny je v EÚ.