Gruzínska prezidentka odsúdila plán na ruskú základňu v Abcházsku

Tbilisi 6. februára (TASR) - Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová odsúdila v utorok plán Ruska na zriadenie námornej základne v odštiepencom gruzínskom regióne Abcházsko. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Líder separatistov v Abcházsku Aslan Bžanija ešte vlani v októbri oznámil podpísanie dohody s Ruskom o tom, že bude v "blízkej budúcnosti" zriadená v čiernomorskom prístavnom meste Očamčira ruská námorná základňa. Spravil tak v čase, keď Ukrajina posilnila svoje útoky proti ruskej Čiernomorskej flotile.



"Ruský plán na transformáciu prístavu v Očamčire na námornú základňu je zameraný na presun konfrontácie do Čierneho mora, do našich teritoriálnych vôd, a na vytvorenie hrozby strategickej perspektívy Čierneho mora," uviedla Zurabišviliová v gruzínskom parlamente. Okrem toho varovala, že Rusko spustilo nové útoky vo svojej hybridnej vojne v Gruzínsku.



Funkcia prezidenta je v Gruzínsku z veľkej časti len reprezentatívna. Zurabišviliová však od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu vystupuje ako podporovateľka Kyjeva a často sa dostáva do konfliktov s gruzínskou vládou, ktorú obviňuje z príliš blízkych vzťahov s Moskvou.



Rusko má už vojenské základne v Abcházsku i ďalšom gruzínskom separatistickom regióne Južnom Osetsku. Oba tieto regióny vyhlásili nezávislosť, ktorú Rusko uznalo.



Očamčira je prímorské mesto a od roku 2009 slúži ako základňa pre ruské hliadkovacie lode operujúce v Čiernom mori. Prístav v Očamčire je príliš plytký na to, aby v ňom mohli kotviť veľké vojenské lode a vyžaduje si preto rozsiahlu rekonštrukciu, ak sa z neho má stať plnohodnotná námorná základňa.



Spravodajská služba ukrajinského ministerstva obrany vlani v októbri uviedla, že Rusko aktívne rekonštruuje prístavnú infraštruktúru v Očamčire, aby mohli na niektorých miestach kotviť aj vojenské lode.



Napriek nevydarenej protiofenzíve sa Ukrajine darí s Ruskom úspešne bojovať v Čiernom mori. Ukrajinská armáda už potopila niekoľko ruských vojenských plavidiel a Ukrajine sa darí tiež udržiavať exportnú námornú trasu pre obchodné lode vedúcu pozdĺž jej južného pobrežia, píše AFP.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pritom uviedol, že Rusko už nie je schopné vykonávať operácie v západnej časti Čierneho mora a postupne sa sťahuje z Krymu.