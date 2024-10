Gruzínska prezidentka odsúdila prípady násilia počas volieb

Tbilisi 26. októbra (TASR) - Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová v sobotu odsúdila násilné incidenty vo volebných miestnostiach počas parlamentných volieb, ktoré môžu rozhodnúť o budúcnom smerovaní Gruzínska a vzťahoch s Európskou úniou. Ústredná volebná komisia eviduje viac ako 100 hlásení o porušení pravidiel počas hlasovania. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Chcem poukázať na veľmi znepokojujúce prípady násilia, ktoré sa odohrávajú v rôznych volebných miestnostiach," povedala Zurabišviliová po tom, ako sa na sociálnych sieťach objavili zábery fyzických stretov vo viacerých volebných miestnostiach.



Ústredná volebná komisia oznámila, že dostala 133 hlásení o porušení pravidiel. Gruzínska prezidentka uviedla, že "v rôznych volebných miestnostiach sa odohrávajú veľmi znepokojujúce prípady násilia".



Na sociálnych sieťach bolo zverejnené video, na ktorom je zobrazený pästný súboj medzi desiatkami neidentifikovaných mužov pred volebnou miestnosťou na predmestí Tbilisi, píše AFP.



Opozícia zdieľala video údajného falšovania hlasovacích lístkov v dedine Sadakhlo na juhovýchode krajiny.



Predsedníčka opozičnej strany Zjednotené národné hnutie Tina Bokučava vyhlásila, že "zločinci" Bidzinu Ivanišviliho, ktorý je gruzínskym oligarchom a zakladateľom vládnej strany Gruzínsky sen, sa "uchýlia k čomukoľvek, aby zvrátili volebný proces", pričom ich obvinila z toho, že "napchávajú volebné urny, šikanujú voličov a bijú pozorovateľov".



Parlamentný líder Gruzínskeho sna Mamuka Mdinaradze odmietol obvinenia Bokučavovej a označil ich za provokáciu zo strany opozície. Volebná komisia anulovala všetky všetky hlasy odovzdané v tomto volebnom okrsku.



Gruzínsky sen tvrdí, že je presvedčený, že môže získať nadpolovičnú väčšinu v 150-člennom parlamente. Svojich priaznivcov vyzýva na "maximálnu mobilizáciu".



Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h (18.00 h SELČ). Bezprostredne po zatvorení sa očakávajú tzv. exit polly, pričom výsledky by mali byť známe ešte v priebehu soboty. Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vyslala na priebeh hlasovania dohliadať 500 pozorovateľov.



Vo voľbách proti sebe stojí proruský Gruzínsky sen a prozápadne orientovaná opozícia. Gruzínsko je od decembra 2023 kandidátskou krajinou do EÚ. V reakcii na prijatie "zákona o zahraničných agentoch" mu však Brusel v júli pozastavil prístupový proces a zmrazil desiatky miliónov eur finančnej pomoci. Zároveň teraz upozornil, že výsledky volieb zrejme rozhodnú o šanciach Tbilisi na členstvo v EÚ.



Prieskumy verejnej mienky podľa AFP naznačujú, že štyri opozičné strany by mohli spoločne získať dostatok hlasov na vytvorenie koalície a poraziť tak vládnuci Gruzínsky sen.