Gruzínska prezidentka žiada medzinárodné preskúmanie výsledkov volieb

Tbilisi 29. októbra (TASR) - Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová v utorok vyzvala na medzinárodný tlak a preskúmanie výsledkov parlamentných volieb. Podľa nej boli zmanipulované, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Podľa gruzínskej prezidentky sa ako najvhodnejšie riešenie javí "veľmi silný tlak zo strany medzinárodného spoločenstva na orgány, aby súhlasili so skutočným a úplným preskúmaním výsledkov". Označila to za najlepší možný postup. Ďalšou možnosťou by podľa nej bolo opakovanie volieb.



V súvislosti s plánmi volebnej komisie na čiastočné prepočítanie hlasov uviedla, že od tejto inštitúcie nič neočakáva a viní ju zo zaujatosti. "Tieto voľby boli ukradnuté," vyhlásila pre rozhlasovú stanicu RFI.



Prozápadná gruzínska prezidentka už krátko po ohlásení výsledkov hovorila o "sofistikovaných" podvodoch v parlamentných voľbách. Oznámené výsledky označila za nelegitímne a spoločne s opozíciou vyzvala ľudí na účasť na protestoch.



V sobotných parlamentných voľbách zvíťazil podľa oficiálnych výsledkov vládnuci Gruzínsky sen. Päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu prekonali ďalšie štyri opozičné strany. Všetky však odmietli uznať výsledky volieb a nový parlament plánujú bojkotovať.



Politickú stranu Gruzínsky sen, ktorá je pri moci od roku 2012, opozícia už niekoľko mesiacov obviňuje z toho, že odvádza Tbilisi od cieľa vstúpiť do Európskej únie a zbližuje svoje vzťahy s Ruskom.