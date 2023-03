Gruzínska prezidentka zablahoželala demonštrantom k víťazstvu

Tbilisi 9. marca (TASR) — Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová zablahoželala vo štvrtok demonštrantom, ktorí masovo protestovali proti spornému návrhu zákona o "zahraničných agentoch“. Vláda ho pod tlakom týchto protestov stiahla, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Chcem zablahoželať ľuďom k ich prvému víťazstvu. Som hrdá na tých, ktorí pozdvihli svoje hlasy," povedala Zurabišviliová v televíznom prejave z New Yorku. "Naša cesta do Európy je sprevádzaná nedôverou voči vláde," dodala.



V hlavnom meste Tbilisi sa aj vo štvrtok večer napriek tomu zhromaždili tisícky ľudí. Pred budovou parlamentu mávali gruzínskymi i ukrajinskými zástavami a zástavami Európskej únie.



Gruzínske ministerstvo vnútra vo štvrtok oznámilo, že demonštranti zadržaní počas protivládnych protestov konaných 7. a 8. marca v Tbilisi boli prepustení.



Vládnuca strana Gruzínsky sen a jej spojenci krátko predtým oznámili, že sťahujú návrh zákona o zahraničných agentoch. Zdôvodnili to "rozdelením spoločnosti", ktoré spôsobil.



Podľa návrhu sa mali všetky organizácie, ktoré na svoju činnosť dostávajú viac ako 20 percent financií zo zahraničia, registrovať ako "zahraniční agenti". Inak im hrozili vysoké pokuty.



Zurabišviliová avizovala, že v prípade schválenia bude zákon vetovať.



Podobný zákon už platí v Rusku, kde sa často zneužíva na pozastavenie alebo ukončenie činnosti mimovládnych organizácií a spravodajských médií s kritickým postojom voči vláde a Kremľu.