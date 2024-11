Gruzínska prezidentka Zurabišviliová vyzýva na nové voľby

Tbilisi 11. novembra (TASR) - Gruzínska prezidenta Salome Zurabišviliová vyzvala v pondelok na konanie nových parlamentných volieb s cieľom vyriešiť krízu, ktorú v krajine vyvolali októbrové voľby. V tých podľa oficiálnych výsledkov zvíťazila vládnuca proruská strana Gruzínsky sen, pripomína agentúra AFP.



Ako prezidentka, tak aj prozápadne orientovaná opozícia označuje októbrové voľby za zmanipulované, pričom Európska únia a Spojené štáty vyzvali na prešetrenie vzniknutých "nezrovnalostí" okolo hlasovania. Prezidentka zároveň obvinila Rusko zo zasahovania do volieb, čo Moskva poprela. Opozícia zase okrem neuznania volebného výsledku tiež ohlásila, že do novozvoleného parlamentu nezasadne.



Zurabišviliová v pondelok povedala, že voľby boli "kontrolované a manipulované jednou stranou". Dodala, že Gruzínsko teraz práve preto zažíva krízu, a potrebuje nové voľby, aby mohlo mať legitímny parlament a legitímnu vládu.



"Naši priatelia sú tu, aby sa k nám pripojili a hľadali spôsoby, ako pomôcť Gruzínsku dostať sa z tejto krízy," povedala Zurabišviliová, pričom ako píše AFP tým odkazovala na skupinu poslancov z ôsmich európskych krajín vrátane Francúzska a Nemecka, ktorí v pondelok navštívili Gruzínsko. Predseda gruzínskeho parlamentu Šalva Papuašvili sa s touto delegáciou odmietol stretnúť.



Predseda Európskej rady Charles Michel v piatok v súvislosti s gruzínskymi voľbami povedal, že "existujú závažne podozrenia z podvodu, ktoré si vyžadujú vážne prešetrenie". Brusel zároveň pred voľbami Tbilisi varoval, že toto hlasovanie môže rozhodnúť o šanciach Gruzínska na vstup do Únie.



Na protest proti údajne zmanipulovaným volebným výsledkom vyšli v ostatných dňoch do ulíc v Tbilisi desaťtisíce ľudí. Skupina gruzínskych volebných pozorovateľov predtým informovala, že v súvislosti s voľbami odhalila dôkazy o zložitom systéme rozsiahlych podvodov, ktoré ovplyvnili výsledky v prospech Gruzínskeho sna.



Vládnuca a čoraz konzervatívnejšia strana naopak trvá na tom, že hlasovanie bolo slobodné a spravodlivé. Tvrdí tiež, že členstvo v EÚ zostáva jej "najvyššou prioritou". Kritici ju však obviňujú z toho, že Gruzínsko vykoľajila z európskeho smerovania a približuje ho k Moskve.