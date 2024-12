Gruzínska prezidentka Zurabišviliová odstúpi z funkcie

Tbilisi 29. decembra (TASR) - Končiaca gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová v nedeľu vyhlásila, že opustí prezidentský palác. Predtým to viackrát odmietala so slovami, že zvolenie nastupujúceho gruzínskeho prezidenta Michaila Kavelašviliho bolo nelegitímne. TASR sa odvoláva na agentúry AFP a TASS.



"Opustím toto miesto (prezidentský palác)," povedala Zurabišviliová na demonštrácii a obrátila sa na svojich priaznivcov, ktorí sa od rána zhromažďovali pred prezidentským palácom. Pred zložením prísahy šiesteho gruzínskeho prezidenta Kavelašviliho však prisľúbila, že bude bojovať ďalej a podľa jej slov sa naďalej považuje za "jedinú legitímnu prezidentku" krajiny.



Kavelašviliho za prezidenta zvolil gruzínsky parlament v kontroverznom procese - prostredníctvom tzv. zboru voliteľov. Stalo sa tak prvýkrát v histórii. Zbor, ktorý mal 300 členov, zvolil 53-ročného bývalého futbalistu s 224 hlasmi na nasledujúce päťročné funkčné obdobie.



Podľa gruzínskej ústavy sa novozvolený prezident ujme prezidentských právomocí zložením prísahy. Potom by mala Zurabišviliová odstúpiť. Gruzínsky premiér Irakli Kobachidze opakovane varoval odchádzajúcu prezidentku, že ak odmietne opustiť prezidentský palác po inaugurácii, bude vyšetrovaná za nezákonné zmocnenie sa štátnej inštitúcie, pripomína TASS.



V Gruzínsku pritom už niekoľko týždňov denne demonštrujú tisíce ľudí za návrat k proeurópskej politike krajiny a za opakovanie októbrových parlamentných volieb, v ktorých zvíťazila vládnuca strana Gruzínsky sen. Protestujúci sa obávajú, že strana má príliš blízko k Rusku, konštatuje DPA.



V sobotu popoludní tisíce demonštrantov s vlajkami Gruzínska a EÚ lemovali nábrežie rieky Kura a viacero mostov, aby tak vytvorili niekoľko kilometrov dlhú reťaz. Pripojila sa k nim aj prezidentka. Podobné zhromaždenia sa zároveň konali v mestách po celej krajine, uviedli tamojšie médiá.