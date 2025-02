Gruzínska prokuratúra obvinila dve osoby z napojenia na Islamský štát

Tbilisi 21. februára (TASR) - Gruzínska prokuratúra v piatok obvinila dve osoby údajne napojené na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS), ktoré nelegálne získali a uchovávali výbušniny. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Prokuratúra žiada pre mužov vyšetrovaciu väzbu s tým, že "za vstup do zahraničnej teroristickej organizácie a pomoc v teroristických aktivitách hrozí trest odňatia slobody až na 17 rokov". Úrady pri zadržaní skonfiškovali v dome jedného z podozrivých aj vlajku so symbolmi IS.



Na severovýchode Gruzínska žije čečenská menšina a desiatky tamojších moslimov v minulosti naverbovali džihádisti, aby bojovali na strane Islamského štátu v Sýrii a Iraku, uviedol zdroj agentúry AFP.



V roku 2017 počas protiteroristického záťahu v hlavnom meste Tbilisi gruzínske bezpečnostné zložky zabili troch ľudí podozrivých z členstva v teroristickej organizácii. Jedným z nich mal byť aj vodca čečenského krídla IS Ahmed Čatajev, ktorý stál za teroristickými útokmi na istanbulskom letisku v roku 2016.