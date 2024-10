Gruzínska prokuratúra vyšetruje údajné falšovanie výsledkov volieb

Tbilisi 30. októbra (TASR) - Gruzínska prokuratúra v stredu uviedla, že spustila vyšetrovanie údajného falšovania výsledkov sobotňajších parlamentných volieb. Vládnuca strana Gruzínsky sen v nich získala nadpolovičnú väčšinu. Opozícia a jej prívrženci označili voľby za nelegitímne a priebeh volieb a výsledky kritizovali aj viaceré západné krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vyšetrovanie sa podľa prokuratúry začalo na žiadosť gruzínskej volebnej komisie, ktorá však vyhlásila, že hlasovanie bolo slobodné a spravodlivé. Prokuratúra už oznámila, že vo štvrtok predvolá na výsluch gruzínsku prezidentku Salome Zurabišviliovú, keďže by mohla mať dôkazy potvrdzujúce obvinenia. Prezidentka je známa kritikou súčasnej vlády a tiež opakovane vyhlásila, že sčítanie hlasov bolo sfalšované a že výsledky ovplyvnila Moskva, čo Kremeľ odmietol.



Volební pozorovatelia vrátane 57-člennej Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) hovorili v rámci volieb o prípadoch zastrašovania voličov, podplácaní a manipulácii hlasovacích lístkov, ktoré mohli ovplyvniť výsledok, no zároveň ho nenazvali zmanipulovaným.



V parlamentných voľbách zvíťazil podľa oficiálnych výsledkov vládnuci Gruzínsky sen a päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu prekonali aj ďalšie štyri opozičné strany. Všetky však odmietli uznať výsledky volieb. Zároveň vyhlásili, že nevstúpia do nového "nelegitímneho" parlamentu a požadovali "nové" voľby konajúce sa pod dohľadom "medzinárodnej volebnej správy".



Politickú stranu Gruzínsky sen, ktorá je pri moci od roku 2012, opozícia už niekoľko mesiacov obviňuje z toho, že odvádza Tbilisi od cieľa vstúpiť do Európskej únie a zbližuje krajinu s Ruskom.