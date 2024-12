Gruzínska veľvyslankyňa v Česku rezignovala

Praha 3. decembra (TASR) - Veľvyslankyňa Gruzínska v ČR Tea Maisuradzeová rezignovala na svoju funkciu a na sociálnej sieti X uviedla, že verí v budúcnosť svojej krajiny v EÚ. Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský to označil za akt skutočnej osobnej odvahy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Bolo mi veľkou cťou takmer dve desaťročia slúžiť národným záujmom svojej krajiny, podporovať jej európsku a euroatlantickú integráciu a zároveň brániť jej zvrchovanosť a územnú celistvosť," napísala v pondelok v noci Maisuradzeová.



V utorok jej rezignáciu prijal Lipavský. "Tento krok vnímam ako akt skutočnej osobnej odvahy. Verím, že sa Gruzínsko vráti na cestu do Európy a podporujem gruzínskych občanov v snahe o európsku budúcnosť ich krajiny," napísal šéf českej diplomacie.



Podobne sa zachovalo aj niekoľko ďalších gruzínskych diplomatov. Reagujú tak na súčasnú situáciu v krajine, ktorá sa vyostrila minulý týždeň po tom, ako gruzínsky premiér Irakli Kobachidze oznámil, že jeho vláda pozastavuje do roku 2028 prístupové rokovania s Európskou úniou a z Bruselu nebude prijímať ani žiadne tzv. predvstupové dotácie.



V reakcii na oznámenie vypukli ešte v ten večer v krajine masové protesty, ktoré sa odvtedy opakujú každý deň a rozšírili sa do viacerých miest v krajine.