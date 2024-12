Gruzínska vláda chce zásahmi vykoreniť „liberálny fašizmus“

Tbilisi 6. decembra (TASR) - Tisíce ľudí po celom Gruzínsku sa vo štvrtok - už ôsmy deň v poradí - opäť zišli na proeurópskych demonštráciách. Okrem metropoly Tbilisi sa tieto zhromaždenia konali aj v mestách Batumi, Zugdidi a Kutajsi, kde polícia zadržala niekoľkých účastníkov protestu, informovali miestne médiá.



Agentúra AFP uviedla, že niektorí demonštranti v Tbilisi - podobne ako počas predošlých nocí - búchali na kovové zátarasy blokujúce vchod do parlamentu, mávali vlajkami EÚ a trúbili klaksónmi a pískali na píšťalkách.



Gruzínsky premiér Irakli Kobachidze predtým novinárom v súvislosti s protestmi povedal, že jeho vláda urobí "všetko potrebné na úplné vykorenenie liberálneho fašizmu v Gruzínsku".



Podľa AFP týmto výrokom Kobachidze eskaloval ostrú kampaň vlády proti jej politickým súperom, ktorá sa už napr. prejavila policajnou raziou v sídlach niekoľkých opozičných strán a zadržaním ich viacerých lídrov.



"Tento nedávny vývoj znamená začiatok konca liberálneho fašizmu v Gruzínsku," komentoval to Kobachidze, pričom podľa AFP použil jazyk pripomínajúci vyjadrenia zaznievajúce z Kremľa a Ruska.



AFP vo svojej správe konštatovala, že Kobachidze odmieta ustúpiť napriek odsudzujúcim reakciám medzinárodného spoločenstva. Namiesto toho eskaluje spor s gruzínskymi proeurópskymi opozičnými silami, ktoré požadujú opakovanie nedávnych parlamentných volieb. Za ich víťaza bola vyhlásená proruská strana Gruzínsky sen.



Gruzínsky ombudsman pre ľudské práva Levan Ioseliani v súvislosti s pouličnými protestmi v krajine obvinil políciu z mučenia osôb zadržaným na zhromaždeniach.



Ioseliani vo štvrtok uviedol, že zlé zaobchádzanie vo väzbe hlásilo 191 demonštrantov zadržaných počas minulého týždňa, pričom 138 z nich malo viditeľné zranenia.



Policajnému násiliu boli vystavení aj opoziční politici Nika Gvaramia a Aleko Elisašvili, ktorý dokonca musel byť hospitalizovaný s "vážnymi zraneniami", ktoré údajne utrpel vo väzbe.



Gruzínske ministerstvo vnútra vo štvrtok oznámilo zadržanie piatich ľudí, ktorí sú obvinení z organizovania skupinového násilia na protestných zhromaždeniach v Tbilisi.



Pri prehliadke v bytoch a domoch zadržaných polícia zhabala ich mobilné telefóny, výpočtovú techniku, vojenské uniformy a výbušniny. Zadržaní sú obvinení z organizovania, vedenia alebo účasti na skupinovom násilí a verejných výzvach na násilné akcie. Hrozí im trest odňatia slobody do deväť rokov.



V posledných dňoch polícia pre podobné obvinenia zadržala aj ďalších osem ľudí. Zaistila i deväť občanov, ktorí sa údajne dopustili násilia voči polícii a poškodzovania/ničenia majetku. Ďalší muž je obvinený z pokusu o aktiváciu výbušniny, ktorú mal pri sebe.



Opozícia hodnotí zadržiavanie svojich priaznivcov ako nárast represií a snahu zastrašiť tú časť gruzínskej spoločnosti, ktorá odmieta politiku staronovej gruzínskej vlády. Podľa gruzínskeho premiéra "sú opatrenia, ku ktorým pristúpili bezpečnostné zložky, preventívne".



Kritici Kobachidzeho vlády označujú jej kroky za zradu úsilia krajiny o členstvo v EÚ, ktoré je zakotvené v gruzínskej ústave a ktoré podporuje približne 80 percent obyvateľstva.



Na protest proti prerušeniu prístupových rokovaní s EÚ sa svojich diplomatických postov vzdali už viacerí gruzínski veľvyslanci i námestník ministra zahraničných vecí. V stredu odstúpil aj vysokopostavený predstaviteľ ministerstva vnútra poverený prípravou reakcie bezpečnostných zložiek na pouličné protesty.



Prebiehajúce protesty v Gruzínsku sa často prirovnávajú k proeurópskej revolúcii na Ukrajine z roku 2014, ktorá zvrhla prezidenta Viktora Janukovyča podporovaného Moskvou.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok kritizoval Kobachidzeho a miliardára Bidzinu Ivanišviliho, ktorý je všeobecne vnímaný ako faktický vodca krajiny, za to, že "Gruzínsko odovzdali" ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.



Od roku 2022 bolo v Gruzínsku prijatých niekoľko kontroverzných zákonov, ktoré vychádzajú z podobných represívnych legislatív schválených a platných v Rusku. Ide o zákony proti občianskej spoločnosti a nezávislým médiám, ako aj o zákony obmedzujúce práva LGBTQ ľudí.