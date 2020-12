Gruzínska vláda podala demisiu, nová musí byť schválená do 14 dní

Tbilisi 11. decembra (TASR) - Gruzínska vláda podala v piatok demisiu. Agentúre TASS to v piatok oznámila tlačová služba gruzínskej vlády s tým, že predseda vlády a celý kabinet sú do vymenovania nového kabinetu poverení vykonávaním svojich funkcií.



Podľa ústavy má gruzínsky parlament teraz dva týždne na schválenie novej vlády.



Ak sa tak nestane, prezidentka Salome Zurabišviliová rozpustí zákonodarný zbor a vyhlási predčasné parlamentné voľby.



Podľa predbežných údajov chce vládnuca strana Gruzínsky sen - Demokratické Gruzínsko opätovne nominovať na post predsedu vlády Giorgiho Gachariu, ktorý vedie kabinet od septembra 2019.



Parlamentné voľby v Gruzínsku sa konali v dvoch kolách - 31. októbra a 21. novembra.



Ústredná volebná komisia 3. decembra zverejnila konečné výsledky volieb, podľa ktorých zvíťazila vládnuca strana Gruzínsky sen - Demokratické Gruzínsko, pričom získala 48,22 percent hlasov a tým aj 90 zo 150 mandátov v parlamente.



Opozičný blok Sila v jednote, ktorého súčasťou je aj strana Zjednotené národné hnutie (UNM), založená exprezidentom Michailom Saakašvilim, získal podľa oficiálnych výsledkov 27,18 percenta hlasov. Celkovo opozícia po voľbách obsadí 60 poslaneckých kresiel.



Tento rok bola hranica pre vstup politického subjektu do parlamentu stanovená na jedno percento pre politické strany; v prípade blokov platilo, že musí získať vo voľbách toľko percent, koľko je v nej združených politických strán.



Opozícia neuznáva výsledky hlasovania a považuje voľby za zmanipulované.