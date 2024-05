Gruzínska vláda varuje demonštrantov pred zatýkaním

Tbilisi 12. mája (TASR) - Gruzínsky minister vnútra Vachtang Gomelauri v nedeľu vyhlásil, že polícia bude zatýkať demonštrantov, ktorí sa rozhodnú zablokovať vstup do parlamentu, aby tak protestovali proti spornému návrhu zákona o transparentnosti zahraničného vplyvu. Vyjadril sa tak pred ďalšou avizovanou akciou opozície, ktorá chce pred parlamentom protestovať až do pondelňajšieho rána, píše TASR podľa agentúr AFP a Reuters.



"Skupinové blokovanie objektu mimoriadneho významu sa trestá až štyrmi rokmi odňatia slobody," povedal minister. Dodal, že toto ustanovenie použijú úrady bez výnimky proti akýmkoľvek "porušovateľom zákona". AFP približuje, že vláda sa snaží demonštrantov, medzi ktorými prevládajú mladí ľudia, prezentovať násilnícky dav.



Masové protivládne protesty v reakcii na plány vládnej strany Gruzínsky sen zaviesť zmienený zákon v Gruzínsku prebiehajú už od začiatku apríla. Parlament napriek tomu legislatívu začiatkom mája schválil v druhom čítaní, potrebné je však ešte stále záverečné tretie čítanie, ktoré by sa malo konať tento týždeň. Legislatívu kritizujú Spojené štáty, EÚ aj Organizácia Spojených národov, pričom je prirovnávaná k obdobnému zákonu platnému v Rusku.



Masová pokojná demonštrácia proti navrhovanému zákonu sa na Námestí Európy v centre Tbilisi konala aj v sobotu večer. Reuters odhadol, že sa na nej zúčastnilo 50.000 ľudí. Niektoré gruzínske médiá a aktivisti hovorili až o státisícoch účastníkov, zatiaľ čo vládnuca strana uvádzala len 18-ticícovú účasť, pričom na rozdiel od ostatných svoje odhady v tomto smere nezdôvodnila.



Demonštranti sa majú pred parlamentom v Tbilisi zísť aj v nedeľu večer, pričom mnohí z nich tam plánujú zostať celú noc. V protestoch zároveň chcú pokračovať aj potom. Vláda napriek tomu deklaruje úmysel návrh zákona v najbližších dňoch schváliť. Gruzínsky premiér Irakli Kobachidze pritom v nedeľu sľúbil, že legislatíva tretím čítaním parlamentu prejde.



Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová avizovala, že zákon bude v prípade schválenia vetovať. Gruzínsky sen má však v parlamente dostatok hlasov na prelomenie jej veta.



Na základe navrhovaného zákona o tzv. vonkajšom vplyve by sa musela každá nezávislá mimovládna alebo mediálna organizácia, ktorá získava viac než 20 percent svojho financovania zo zahraničia, zaregistrovať ako "organizácia sledujúca záujmy cudzej mocnosti".



Vládnuca strana návrh obhajuje s tým, že jeho cieľom je zvýšiť transparentnosť financovania mimovládnych organizácií. Legislatívu sa pritom snažila zaviesť už vlani, pre vtedajšie masové protesty ju však vtedy napokon z parlamentu stiahla.