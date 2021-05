Gruzínske opozičné hnutie ukončilo bojkot a vracia sa do parlamentu

Na archívnej snímke Nikanor Melia 18. februára 2021. Foto: TASR/AP

Tbilisi 30. mája (TASR) - Gruzínske opozičné Zjednotené národné hnutie (UNM), ktoré založil exprezident Michail Saakašvili, sa po siedmich mesiacoch bojkotu vracia k práci v parlamente. Podľa agentúry TASS to v nedeľu oznámil jej predseda Nika Melia.Po rokovaní politického výboru strany Melia zároveň vyhlásil, že UNM bude s vládnucou stranou Gruzínsky sen "", ktorý je zakladateľom vládnucej strany, "".Melia bol vo februári tohto roku zadržaný na základe rozhodnutia súdu v Tbilisi. Tento verdikt súvisí s prípadom z júna 2019, keď Melia odmietol zaplatiť celú kauciu v trestnej veci pokusu o násilné prevzatie moci v krajine.Snaha zadržať Meliu a vziať ho do väzby vyvolala veľké pobúrenie v radoch opozície v Gruzínsku a v súvislosti so situáciou vyslovili varovania aj západní spojenci tejto bývalej sovietskej republiky. Z väzenia bol prepustený 10. mája na kauciu, ktorú zaplatil Európsky fond pre demokraciu, informovala rozhlasová stanica Deutsche Welle.Zadržanie Meliu podľa AFP ešte viac prehĺbilo politickú krízu v krajine, ktorá prepukla minulý rok po sporných parlamentných voľbách.Opozícia voľby z októbra 2020 odsúdila ako zmanipulované po tom, čo v nich vládna strana Gruzínsky sen získala tesné víťazstvo.