Gruzínska opozícia: Budeme pokračovať v protivládnych protestoch

Tbilisi 9. marca (TASR) - Gruzínske opozičné strany sa vo štvrtok zaviazali pokračovať v protivládnych protestoch napriek sľubu vládnucej strany Gruzínsky sen, že stiahne sporný návrh zákona o "zahraničných agentoch". Ten vyvolal niekoľkodňové mohutné zhromaždenia v hlavnom meste Tbilisi a medzinárodné odsúdenie. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Keďže nie sú žiadne záruky, že Gruzínsko je pevne na prozápadnej ceste, tieto (naše) kroky neprestanú," uviedla v spoločnom vyhlásení skupina opozičných strán. Na štvrtok večer zvolala nové zhromaždenia a žiada prepustenie desiatok zadržiavaných protestujúcich.



Demonštranti sa obávajú, že návrh zákona by mohol potláčať slobodu médií a občiansku spoločnosť. Žiadali preto vládu, aby od navrhovanej legislatívy upustila. Podľa nich Gruzínsko nadobúda čoraz autoritárskejší charakter, čo mu môže skomplikovať vstup do EÚ aj NATO. Polícia proti demonštrantom brutálne zakročila.



Vládnuca strana Gruzínsky sen a jej spojenci vo štvrtok oznámili, že sťahujú návrh zákona o zahraničných agentoch. Zdôvodnili to "spornými reakciami spoločnosti".



Podľa návrhu sa mali všetky organizácie, ktoré na svoju činnosť dostávajú viac ako 20 percent financií zo zahraničia, registrovať ako "zahraniční agenti". Inak im hrozili vysoké pokuty.



Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová avizovala, že v prípade prijatia bude zákon vetovať.



Podobný zákon už platí v Rusku, kde sa často zneužíva na pozastavenie alebo ukončenie činnosti mimovládnych organizácií a spravodajských médií s kritickým postojom voči vláde a Kremľu.