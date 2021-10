Gruzínske úrady odmietli hospitalizovať Saakašviliho

Tbilisi 21. októbra (TASR) - Gruzínska ministerka zdravotníctva Ekaterine Tikaradzeová vo štvrtok odmietla odporúčanie lekárov na hospitalizáciu väzneného exprezidenta a opozičného lídra Michaila Saakašviliho. Ten už tri týždne drží hladovku na protest proti svojmu väzobnému stíhaniu, ktoré považuje za politicky motivované.



Saakašviliho, ktorý bol prezidentom Gruzínska v rokoch 2004 – 2013, zatkli a uväznili 1. októbra, krátko po návrate z exilu na Ukrajine. Hladovku drží od svojho zadržania.



V utorok Saakašviliho vyšetrilo konzílium lekárov, ktorí mu odporučili hospitalizáciu. K tomuto vyšetreniu došlo po tom, čo Saakašviliho osobný lekár Nikoloz Kipšidze upozornil na možné nezvratné poškodenie exprezidentovho zdravia.



Kipšidze súčasne upozornil, že Saakašviliho hospitalizácia by neznamenala ukončenie hladovky.



Ministerka zdravotníctva Tikaradzeová však vo štvrtok novinárom povedala, že Saakašviliho zdravotný stav "je stabilizovaný, celkom uspokojivý a v súčasnej dobe nie je potrebná hospitalizácia". Dodala, že Saakašvili má vo väzbe prístup k lekárskej starostlivosti.



Gruzínsky premiér Irakli Garibašvili vo štvrtok podľa Interfaxu uviedol, že ak sa zdravotný stav Saakašviliho zhorší, bude prevezený do väzenskej nemocnice. Dodal, že "o inej inštitúcii sa neuvažuje, je vylúčená".



Saakašviliho advokát Beka Basilaja medzičasom uviedol, že avizovaný možný presun jeho mandanta do väzenskej nemocnice je "provokáciou" zo strany vedenia krajiny. Vysvetlil, že "v tejto väzenskej nemocnici sú stovky chorých väzňov odsúdených podľa rôznych paragrafov, čo predstavuje skutočnú hrozbu pre bezpečnosť Michaila Saakašviliho".



Samotný Saakašvili bol v roku 2018 gruzínskym súdom v neprítomnosti odsúdený v dvoch prípadoch zneužitia funkcie a odsúdený na šesť rokov väzenia. Vo vlasti ho teraz zrejme čakajú súdne procesy v ďalších dvoch prípadoch zneužívania právomocí a obvinenie z nedovoleného prekročenia štátnych hraníc Gruzínskej republiky. Saakašvili popiera všetky vznesené obvinenia.



Žalobcovia v stredu uviedli, že exprezident vstúpil do krajiny 28. septembra ilegálne, a to tak, že sa skrýval v kamióne s mliečnymi výrobkami, aby sa vyhol kontrole na hraniciach.



Tento prozápadný reformátor má v krajine stále lojálnych stúpencov: minulý týždeň sa ich desaťtisíce zhromaždili v uliciach hlavného mesta Tbilisi a žiadali jeho oslobodenie.



Trestné stíhanie Saakašviliho i mnohých jeho spojencov vyvoláva na Západe obavy, dodala agentúra AFP.