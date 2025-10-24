Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Gruzínskeho expremiéra Garibašviliho obvili z prania špinavých peňazí

Na archívnej snímke gruzínsky premiér Irakli Garibašvilli. Foto: TASR/AP

Prokurátor podľa gruzínskych médií povedal, že v dome bývalého premiéra zaistila polícia 6,5 miliónov dolárov v hotovosti.

Autor TASR
Tbilisi 24. októbra (TASR) - Gruzínska generálna prokuratúra v piatok obvinila bývalého predsedu vlády Irakliho Garibašviliho z rozsiahleho prania špinavých peňazí. Pred týždňom vykonali úrady v Gruzínsku razie v domoch viacerých bývalých vysokopostavených politikov vrátane expremiéra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Spomínané razie vykonala polícia v domoch Garibašviliho a ďalších dvoch dlhoročných spolupracovníkov proruského oligarchu a zakladateľa a čestného predsedu vládnej strany Gruzínsky sen Bidzinu Ivanišviliho.

Prokurátor podľa gruzínskych médií povedal, že v dome bývalého premiéra zaistila polícia 6,5 miliónov dolárov v hotovosti. Na základe obvinenia z prania špinavých peňazí vo veľkom rozsahu mu hrozí až 12 rokov väzenia.

V Gruzínsku v súčasnosti prebiehajú zásahy proti prozápadným oponentom Ivanišviliho, ktorí už vyše roka organizujú protesty a obviňujú jeho stranu Gruzínsky sen z proruských a autoritárskych sklonov.

Hoci Gruzínsko nemá žiadne formálne diplomatické vzťahy s Ruskom, od roku 2022 prehlbuje vzťahy so svojím susedom, pričom tvrdí, že chce predovšetkým zachovať mier, informuje Reuters.

Polícia už zadržala niekoľkých lídrov opozície, avšak obvinenie Garibašviliho, ktorý bol premiérom v rokoch 2013 až 2015 a následne v rokoch 2021 až 2024, predstavuje podľa Reuters prvý prípad stíhania kľúčového člena vládnucej elity.
