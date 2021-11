Gruzínskeho exprezidenta Saakašviliho previezli do nemocnice

Tbilisi 8. novembra (TASR) - Bývalého gruzínskeho prezidenta a lídra opozície Michaila Saakašviliho, ktorý už viac ako mesiac drží hladovku, previezli v pondelok do väzenskej nemocnice. Informovali o tom agentúry AFP a TASS s odolávaním sa na väzenskú službu gruzínskeho ministerstva spravodlivosti.



"Z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu a pre zvyšujúce sa riziko v súvislosti s jeho bezpečnosťou bol Michail Saakašvili prevezený z väzenského zariadenia číslo 12 do liečebného zariadenia pre väzňov číslo 18," uviedla väzenská služba vo vyhlásení.



Prívrženci bývalého gruzínskeho prezidenta plánujú v pondelok v centre Tbilisi usporiadať protest, na ktorom budú žiadať prevezenie Saakašviliho z väzenskej do civilnej nemocnice v súvislosti s odporúčaniami lekárov.



Tí vyšetrili Saakašviliho v pondelok ráno a uviedli, že mu "hrozí vysoké riziko komplikácií a musí byť urgentne liečený v nemocnici s dobrým technickým vybavením". Podľa gruzínskej ombudsmanky Nino Lomjariovej väzenská nemocnica, do ktorej Saakašviliho previezli, nespĺňa kritéria spomínané lekármi.



Saakašviliho zadržali 1. októbra po jeho návrate do Gruzínska, kde proti nemu vedú viacero trestných konaní. Odvtedy už 39 dní drží hladovku.



Saakašvili bol gruzínskym prezidentom v rokoch 2004-13. Do zahraničia odišiel niekoľko dní pred koncom svojho funkčného obdobia. Vo vlasti ho v neprítomnosti odsúdili v prípadoch vraždy bankára Sandra Girgvlianiho a zbitia poslanca Valerija Gelašviliho. Kým v prvom prípade dostal tri roky väzenia, v druhej kauze mu udelili šesť rokov odňatia slobody.



Okrem toho figuruje aj v kauzách, ako je rozohnanie opozičného mítingu zo 7. novembra 2007, razia v spoločnosti Imedi TV a sprenevera financií zo štátneho rozpočtu, ktorými sa zaoberajú gruzínske súdy.



Saakašvili, ktorý má ukrajinské občianstvo, je po návrate najnovšie stíhaný aj za nelegálne prekročenie hraníc.