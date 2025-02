Gruzínski opoziční poslanci po bojkote parlamentu vrátili mandáty

Tbilisi 5. februára (TASR) - Skupina 49 prozápadných opozičných poslancov, ktorí od volieb bojkotovali prácu gruzínskeho parlamentu, vrátila svoje mandáty. Podľa stredajšej správy agentúry DPA o tom informovali predstavitelia vládnej strany Gruzínsky sen.



DPA dodala, že v praxi to znamená, že počet poslancov gruzínskeho parlamentu sa tým znížil zo 150 na 101, píše TASR.



Gruzínsko sužuje politická kríza od sporných volieb v októbri 2024, v ktorých zvíťazila vládnuca strana Gruzínsky sen. Opozičné strany však odmietli tento výsledok uznať a zasadnutia parlamentu bojkotovali. Parlamentná väčšina tak zasadala bez nich a najnovšie akceptovala aj rozhodnutie časti opozičných poslancov, ktorým sa predčasne vzdali svojich mandátov.



Ide o poslancov zvolených za Jednotu - národné hnutie, Koalíciu za zmenu a Silné Gruzínsko. Svoje rozhodnutie vzdať sa mandátov títo zákonodarcovia vysvetlili tým, že parlamentné voľby v októbri 2024 boli zmanipulované úradmi.



Poslanci zvolení za prozápadnú stranu Za Gruzínsko bývalého premiéra Giorgiho Gachariu síce tiež bojkotujú prácu nového parlamentu, ale na rozdiel od kolegov z opozície svoje poslanecké mandáty nevrátili.



Výsledky októbrových volieb v Gruzínsku odmietol uznať aj Európsky parlament a tamojšia vláda následne oznámila pozastavenie rokovaní o členstve v EÚ do konca roka 2028. V reakcii na to v Gruzínsku opäť vypukli masové protesty, na ktorých boli zadržané stovky ľudí vrátane aktivistov či novinárov.



Prvý týždeň zhromaždení bol najnásilnejší, po ňom sa akcie stali pokojnejšími. Protesty sa konajú každý deň pred budovou parlamentu a končia sa okolo polnoci, keď sa ich účastníci sami dobrovoľne rozchádzajú. Niekoľko krajín EÚ, ako aj USA uvalili na predstaviteľov gruzínskeho vedenia sankcie za násilné potlačenie protivládnych protestov.