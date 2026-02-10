< sekcia Zahraničie
Gruzínsko chce obnoviť vzťahy s USA, Vance krajinu nenavštívil
Premiér Irakli Kobachidze uviedol, že Tbilisi zostáva otvorené obnoveniu vzťahov, napriek tomu, že nebolo zaradené do itinerára Vanceovej cesty po južnom Kaukaze.
Autor TASR
Tbilisi 10. februára (TASR) - Gruzínsko v utorok uviedlo, že trpezlivo čaká na obnovenie vzťahov so Spojenými štátmi, keďže americký viceprezident J. D. Vance navštívil susedné Arménsko a Azerbajdžan, ale vynechal Tbilisi, ktoré bolo kedysi najbližším spojencom Washingtonu v tomto regióne. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Vzťahy medzi Gruzínskom a Spojenými štátmi sa za posledné dva roky výrazne zhoršili, pričom americkí predstavitelia obviňujú vládnu stranu Gruzínsky sen z demokratického úpadku a orientovania sa na Rusko. Washington následne pozastavil strategickú partnerskú dohodu s Tbilisi a uvalil sankcie na vysokých úradníkov spojených s vládnucou stranou.
Premiér Irakli Kobachidze uviedol, že Tbilisi zostáva otvorené obnoveniu vzťahov, napriek tomu, že nebolo zaradené do itinerára Vanceovej cesty po južnom Kaukaze. Uviedol, že Gruzínsko už urobilo „hlavný krok“, keď otvorene vyjadrilo pripravenosť obnoviť partnerstvo s Washingtonom. Tbilisi je podľa neho pripravené „diskutovať o všetkých otázkach bez akýchkoľvek predbežných podmienok a obnoviť strategické vzťahy na základe konkrétneho plánu“.
Gruzínsko bolo dlhodobo považované za jeden z najviac prozápadne orientovaných štátov niekdajšieho Sovietskeho zväzu a za lídra demokratických reforiem, pričom bývalé vlády presadzovali integráciu do NATO a Európskej únie a hostili programy vojenskej spolupráce so Spojenými štátmi.
Vzťahy medzi krajinami sa však zhoršili v dôsledku masových protestov proti kontroverzným zákonom, ktoré potláčajú politický nesúhlas, médiá a občiansku spoločnosť, ako aj pre protizápadnú rétoriku lídrov strany Gruzínsky sen, ktorú Washington a Brusel odmietli ako nepriateľskú a konšpiračnú.
Cieľom Vanceovej cesty do Jerevanu a Baku je posilniť regionálnu prepojenosť podporovanú USA – vrátane obchodnej trasy obchádzajúcej Gruzínsko – ako aj mierové úsilie, čo poukazuje na rastúcu diplomatickú izoláciu Tbilisi od jeho tradičných západných partnerov.
