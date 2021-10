Exprezidenta Saakašviliho obvinili z nelegálneho vstupu do krajiny

Tbilisi 20. októbra (TASR) - Väzneného gruzínskeho exprezidenta Michaila Saakašviliho obžalovali v stredu z nelegálneho vstupu do krajiny. S odvolaním sa na stredajšie správy gruzínskych médií o tom informovala agentúra DPA.



Saakašviliho zadržala 1. októbra polícia krátko po tom, ako sa do Gruzínska vrátil ôsmich rokoch zahraničného exilu pred októbrovými komunálnymi voľbami, pričom so svojimi prívržencami plánoval vykonať vlastné sčítanie hlasov z komunálnych volieb.



V súčasnosti sa tento 53-ročný politik nachádza vo väzení v meste Rustavi, pričom od svojho zadržania drží už 20 dní protestnú hladovku.



V stredu súhlasil s tým, aby mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť a aby bol prevezený do nemocnice. Zatiaľ nie je jasné, kedy by ho tam mohli previesť, podľa jeho osobného lekára by sa prevoz mohol uskutočniť až počas víkendu.



Exprezident má v krajine stále veľa priaznivcov, ktorí od jeho uväznenia zorganizovali už viacero masových zhromaždení na jeho podporu a za jeho prepustenie na slobodu.



Saakašvili bol gruzínskym prezidentom v rokoch 2004-2007 a 2008-2013 a do zahraničia odišiel niekoľko dní pred koncom svojho funkčného obdobia. Následne ho v neprítomnosti odsúdili na tri roky väzenia za zneužitie právomocí.



Exprezident sa do svojej vlasti vrátil krátko pred zmienenými voľbami, pričom údajne pricestoval trajektom z ukrajinskej Odesy do gruzínskeho prístavného mesta Poti. Pri príchode do vlasti ho úrady najskôr nespoznali, keďže pricestoval pod menom svojej manželky pochádzajúcej z Holandska.