Komunálne voľby v Gruzínsku vyhrala vládna strana

Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová (uprostred vľavo) hádže svoj hlasovací lístok počas jej hlasovania vo voľbách do orgánov miestnej samosprávy vo volebnej miestnosti v Tbilisi 2. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili. Foto: TASR/AP

Tbilisi 3. októbra (TASR) - Vládna strana Gruzínsky sen zvíťazila v sobotňajších komunálnych voľbách s výrazným náskokom pred opozičnou stranou bývalého a v súčasnosti zadržaného prezidenta Michaila Saakašviliho. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na údaje tamojšej volebnej komisie, ktorá už sčítala hlasy odovzdané v takmer všetkých volebných obvodoch.Gruzínsky sen získal 46,6 percenta hlasov. Najsilnejšia opozičná strana - Saakašviliho Zjednotené národné hnutie (UNM) - získala asi 30 percent hlasov, zatiaľ čo všetky opozičné zoskupenia dovedna zaznamenali 53,4-percentnú podporu.Gruzínsky sen uviedol, že komunálne voľby sa konali za dodržania "vysokých demokratických štandardov".Viaceré opozičné strany naopak tvrdia, ktoré sa konalo v napätej atmosfére - len deň po tom, gruzínske úrady zadržali exprezidenta Saakašviliho, ktorý sa po ôsmich rokoch zahraničného exilu vrátil do vlasti. Aj Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vyhlásila, že voľby boli poznačené obvineniami z podvodov a nezrovnalostí.uviedol Giorgi Baramidze, líder Saakašviliho strany UNM. Dodal, že dôveryhodnosť volieb už predtým podkopala skutočnosť, že "vodca opozície bol najskôr nútený odísť do exilu a potom (po návrate do vlasti) zadržaný".Vo voľbách sa rozhodovalo o zložení miestnych zastupiteľstiev aj nových starostoch. Vo viacerých veľkých mestách, vrátane hlavného Tbilisi, sa však starostu nepodarilo zvoliť v prvom kole, a tak sa 30. októbra bude konať druhé kolo volieb. V tom budú súpermi práve kandidáti Gruzínskeho sna a UNM, uvádza AFP.Exprezidenta Saakašviliho (53) v piatok zadržali, a to len niekoľko hodín po tom, ako na sociálnych sieťach oznámil, že sa po ôsmich rokoch zahraničného exilu vrátil do vlasti. Spolu so svojimi prívržencami plánoval vykonať vlastné sčítanie hlasov z komunálnych volieb.Saakašvili bol gruzínskym prezidentom od roku 2004 do roku 2013 a do zahraničia odišiel niekoľko dní pred koncom svojho funkčného obdobia. Následne ho v neprítomnosti odsúdili na tri roky väzenia za zneužitie právomocí. Bývalý prezident navyše čelí vo svojej vlasti aj ďalším obvineniam.Michail Saakašvili už dávnejšie oznámil zámer vrátiť z Ukrajiny sa do vlasti pred októbrovými komunálnymi voľbami, ktoré boli vnímané ako kľúčový test popularity vládnej strany Gruzínsky sen premiéra Irakliho Garibašviliho. Miestne úrady pritom opakovane varovali, že exprezidenta zadržia ihneď, ako prekročí hranice.Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová po zadržaní Saakašviliho avizovala, že mu milosť neudelí. Exprezidenta zároveň obvinila z pokusu destabilizovať krajinu, píše agentúra Reuters.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zase v nedeľu uviedol, že sa bude osobne zasadzovať za Saakašviliho návrat na Ukrajinu, nakoľko gruzínsky exprezident je ukrajinským občanom, pričom gruzínsky pas mu bol odobratý.