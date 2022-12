Lekári odporučili chorému Saakašvilimu liečbu v zahraničí

Tbilisi 21. decembra (TASR) — Americkí lekári odporučili, aby bola väznenému gruzínskemu exprezidentovi Michailovi Saakašvilimu umožnená liečba v zahraničí. Päťdesiatštyriročný politik podľa nich trpí život ohrozujúcimi zdravotnými komplikáciami, vyvolanými podmienkami v gruzínskom väzení. TASR správu prevzala v stredu z agentúry AFP.



Saakašvili vo väzbe absolvoval už niekoľko hladoviek, ktorými protestoval proti svojmu zadržiavaniu a zaobchádzaniu zo strany úradov a prispeli k výraznému zhoršeniu jeho zdravotného stavu. Najnovšiu hladovku začal v polovici decembra.



Bývalého prezidenta na žiadosť tímu jeho právnikov vyšetrila skupina lekárov z USA. Dospela k záveru, že Saakašvili je "v bezprostrednom ohrození života, ak nebude presunutý do liečebného zariadenia na Západe, kde by mu mohla byť poskytnutá urgentná a život zachraňujúca starostlivosť".



"Nepochybne s ním veľmi zle zaobchádzali a bol vystavený mučeniu," uviedol v písomnom stanovisku pre AFP jeden z členov lekárskeho tímu James Cobey.



Saakašvili podľa neho musí okrem iného absolvovať štyri komplikované ortopedické operácie, ktoré nie je možné vykonať v Gruzínsku.



Podľa ďalšieho člena lekárskeho tímu Erica Goldsmitha je Saakašvili v dôsledku neurologických problémov ťažko hendikepovaný a mal by byť prevezený do špecializovaného zdravotníckeho zariadenia v USA. Zdravotná starostlivosť a liečba, ktorú mu momentálne poskytujú v Gruzínsku, nie je podľa neho dostatočná a náležitá a prispieva k ďalšiemu zhoršovaniu pacientovho stavu.



Výzvu na Saakašviliho prevoz na liečbu do USA podporilo aj americké ministerstvo zahraničných vecí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyzval gruzínsku vládu, aby "prejavila milosrdenstvo" a umožnila exprezidentov prevoz na Ukrajinu, do Európy alebo Spojených štátov.



Saakašviliho právnici doposiaľ neúspešne žiadali, aby bol výkon trestu odložený zo zdravotných dôvodov, keďže mu diagnostikovali viacero závažných neurologických a gastrointestinálnych ochorení.



Z lekárskej správy, ktorú vypracoval americký toxikológ David Smith, vyplýva, že bol "otrávený" ťažkými kovmi a bez poskytnutia primeranej zdravotnej starostlivosti mu hrozí smrť. Gruzínske úrady naopak tvrdia, že exprezident dostáva adekvátnu lekársku starostlivosť.



Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International označila zaobchádzanie gruzínskej vlády so Saakašvilim za "zjavnú politickú pomstu".