Gruzínci v druhom kole volieb rozhodujú o starostoch miest

Gruzínski voliči počas hlasovania v 2. kole vo voľbách do orgánov miestnej samosprávy vo volebnej miestnosti v Tbilisi 30. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Gruzínski voliči počas hlasovania v 2. kole vo voľbách do orgánov miestnej samosprávy vo volebnej miestnosti v Tbilisi 30. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Tbilisi 30. októbra (TASR) - Gruzínci hlasujú v sobotu v druhom kole komunálnych volieb, v ktorých rozhodujú o starostoch viacerých veľkých aj menších miest a o zložení niektorých miestnych zastupiteľstiev. Informuje o tom agentúra AFP.O posty starostov v piatich veľkých mestách, vrátane metropoly Tbilisi, súperia kandidáti vládnucej strany Gruzínsky sen a opozičnej strany Zjednotené národné hnutie (UNM) zadržiavaného exprezidenta Michaila Saakašviliho.Voliči okrem toho rozhodujú o starostoch v 15 menších obciach a tiež o 42 členoch dovedna dvoch desiatok miestnych zastupiteľstiev.Premiér Irakli Garibašvili tento týždeň vyzval Gruzíncov, aby podporili vládnucu stranu Gruzínsky sen, pričom Saakašviliho UNM označil za. Samotný Saakašvili zase prostredníctvom vyhlásenia, ktoré zverejnili jeho právnici krátko pred otvorením volebných miestností, označil sobotné hlasovanie zaV prvom kole komunálnych volieb, ktoré sa konalo 2. októbra, zvíťazil vládnuci Gruzínsky sen. Vo viacerých veľkých mestách, vrátane Tbilisi, kde sa však starostu nepodarilo zvoliť v prvom kole, mali pred touto stranou náskok práve kandidáti Saakašviliho UNM.Opozícia uvádzala, že pri prvom kole volieb došlo k podvodom, pričom Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vyhlásila, že hlasovanie bolo poznačené obvineniami zo zastrašovania, podvodov a ďalších neregulárností.Veľvyslanectvo Spojených štátov v Gruzínsku taktiež vyjadrilo znepokojenie nad priebehom volieb a Rada Európy (RE) ho označila zana posilnenie demokracie v Gruzínsku.Saakašviliho zatkli a uväznili 1. októbra, krátko po návrate z exilu na Ukrajine. Už takmer štyri týždne drží hladovku na protest proti svojmu väzobnému stíhaniu, ktoré považuje za politicky motivované. Lekári ho pritom nedávno upozornili na riziko nezvratného poškodenia zdravia.Michail Saakašvili už dávnejšie oznámil zámer vrátiť z Ukrajiny sa do vlasti pred prvým kolom októbrových komunálnych volieb, ktoré boli vnímané ako kľúčový test popularity vládnej strany Gruzínsky sen premiéra Garibašviliho. Miestne úrady pritom opakovane varovali, že exprezidenta zadržia ihneď, ako prekročí hranice.Saakašvili bol gruzínskym prezidentom od roku 2004 do roku 2013 a do zahraničia odišiel niekoľko dní pred koncom svojho funkčného obdobia. V roku 2018 bol gruzínskym súdom v neprítomnosti odsúdený v dvoch prípadoch zneužitia funkcie a odsúdený na šesť rokov väzenia. Vo vlasti ho teraz zrejme čakajú súdne procesy v ďalších dvoch prípadoch zneužívania právomocí a obvinenie z nedovoleného prekročenia štátnych hraníc Gruzínskej republiky. Saakašvili popiera všetky vznesené obvinenia.