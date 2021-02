Gruzínska polícia zadržala desiatky protivládnych demonštrantov

Tbilisi 19. februára (TASR) - Polícia v gruzínskej metropole Tbilisi zadržala v piatok desiatky protivládnych demonštrantov, požadujúcich vypísanie predčasných parlamentných volieb. Udialo sa tak v čase, keď sa v tejto krajine prehĺbila politická kríza vyvolaná minuloročnými voľbami. Informovala o tom agentúra AFP.



Stovky demonštrantov sa zhromaždili pred budovou parlamentu, aby podporili výzvy opozície na nové voľby po tom, čo vo štvrtok rezignoval predseda vlády Giorgi Gacharia. Ako dôvod uviedol nevykonanie rozhodnutia súdu, ktorý v stredu nariadil vziať do väzby poslanca parlamentu Nikanora Meliu.



Rozhodnutie zatknúť Meliu - vodcu opozičnej strany Zjednotené národné hnutie (UNM), ktorú založil exilový exprezident Michail Saakašvili - vyvolalo pobúrenie opozície.



Podľa záberov odvysielaných televíziou Formula TV policajti zbili niekoľkých demonštrantov, ktorých z protestu odviezli sanitky.



Ako konštatovala AFP, súdny príkaz na vzatie Meliu do väzby prehĺbil krízu vyvolanú októbrovými parlamentnými voľbami, ktoré opozícia po tesnom víťazstve vládnucej strany Gruzínsky sen označila za zmanipulované.



V reakcii na súdny verdikt sa zástupcovia bloku Zjednotená opozícia zabarikádovali v sídle UNM. Opoziční politici avizovali, že sú odhodlaní klásť fyzický odpor policajným zložkám, ak by sa Meliu pokúsili zadržať.



Spojené štáty a Európska únia vyjadrili znepokojenie v súvislosti s týmto krokom a vyzvali vládu v Tbilisi, aby krízu vyriešila pokojným spôsobom a zároveň zabezpečila, že súdne rozhodnutia budú politicky nezaujaté.