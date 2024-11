Gruzínsko pozastavuje prístupové rokovania s EÚ, oznámil premiér

Tbilisi 28. novembra (TASR) - Gruzínsky premiér Irakli Kobachidze vo štvrtok oznámil, že jeho krajina pozastavuje prístupové rokovania s Európskou úniou, a to do roku 2028. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na agentúru Interpress.



Gruzínsko v reakcii na "sériu útokov" zo strany Bruselu zároveň odmieta aj všetky predvstupové fondy z EÚ, povedal Kobachidze.



Táto 3,7-miliónová krajina na Južnom Kaukaze (niekdajší zaužívaný názov: Zakaukazsko) má cieľ stať sa členom EÚ zakotvený aj v ústave, ale jej vzťahy s Bruselom sa za ostatné mesiace výrazne zhoršili. EÚ pred časom vyhlásila, že prístupový proces s Gruzínskom je zmrazený.



V októbri sa v Gruzínsku konali parlamentné voľby, v ktorých zvíťazila vládnuca strana Gruzínsky sen s takmer 54 percentami hlasov. Opozícia však výsledky odmieta uznať a aj západné štáty tvrdia, že voľby sprevádzali nezrovnalosti.



Európsky parlament vo štvrtok počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu uznesením odmietol výsledky volieb v Gruzínsku a žiada ich opakovanie v priebehu jedného roka. Podľa europarlamentu voľby neboli slobodné ani spravodlivé a predstavujú ďalší prejav pokračujúceho demokratického úpadku krajiny, "za ktorý je plne zodpovedná vládnuca strana Gruzínsky sen".



Europoslanci odsúdili podľa nich početné a závažné porušenia volebného zákona vrátane zdokumentovaných prípadov zastrašovania voličov, manipulácie s hlasmi, zasahovania do činnosti volebných pozorovateľov a médií a údajnej manipulácie s elektronickými hlasovacími zariadeniami.