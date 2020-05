Gruzínsko ruší výnimočný stav, niektoré reštrikcie zachová

Tbilisi 15. mája (TASR) – Gruzínsko na budúci týždeň zruší výnimočný stav, ktorý je v krajine v platnosti od marca s cieľom zastaviť šírenie koronavírusu. Oznámil to gruzínsky premiér Giorgi Gacharia.



Gruzínsko vyhlásilo výnimočný stav 21. marca a následne ho o mesiac predĺžilo až do 22. mája. Podľa premiéra Gachariu sa už po tomto termíne mimoriadny režim obnovovať nebude, informoval spravodajský server Agenda.ge



Premiér dnes vyhlásil, že gruzínsky parlament sa po "dôkladnej epidemiologickej analýze rozhodol" výnimočný stav ďalej nepredlžovať.



"Niektoré obmedzenia, ktorých dodržiavanie považujú epidemiológovia za nevyhnutné s cieľom udržať pod kontrolou najväčšie riziká, však musia zostať zachované," zdôraznil predseda vlády.



Od 18. mája by mali byť v krajine zrušené aj opatrenia obmedzujúce právo zhromažďovania, ktoré je v súčasnosti obmedzené na tri osoby. V ten istý deň sa otvoria aj salóny krásy a centrá estetickej medicíny. Už 11. mája sa v krajine otvorila väčšina obchodov s výnimkou veľkých nákupných stredísk.



Gruzínsko s 3,7 miliónmi obyvateľov doposiaľ zaznamenalo 671 prípadov nákazy novým typom koronavírusu a 12 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje. Vďaka mimoriadnym opatreniam sa však podarilo šírenie vírusu spomaliť a dostať pod kontrolu.