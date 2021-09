Gruzínsko sa vyhráža zatknutím exprezidenta, ak sa vráti do vlasti

Na archívnej snímke gruzínsky premiér Irakli Garibašvilli. Foto: TASR/AP

Tbilisi 28. septembra (TASR) - Gruzínsko v utorok oznámilo, že zatkne bývalého prezidenta a opozičného lídra Michaila Saakašviliho žijúceho v exile, ak sa vráti na blížiace sa komunálne voľby, vnímané ako kľúčový test čoraz nepopulárnejšej vládnej strany Gruzínsky sen. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Saakašvili šéfuje na Ukrajine vládnemu úradu, ktorý riadi reformy, ale exprezident sa plánuje vrátiť do Gruzínska, čím posilňuje konkurenciu pred tamojšími sobotňajšími komunálnymi voľbami. Krajinu na pobreží Čierneho mora pritom sužuje vlečúca sa politická kríza.Výstredný prozápadný reformátor a gruzínsky prezident v rokoch 2004 – 2013 zverejnil na Facebooku letenku do Tbilisi na sobotňajší večer, práve po zatvorení volebných miestností." uviedol vo videopríhovore na sociálnej sieti.Gruzínsky premiér Irakli Garibašvili vyhlásil, že "".Saakašvili, 53-ročný zakladateľ hlavnej opozičnej gruzínskej strany Zjednotené národné hnutie (UNM), je hľadaný gruzínskymi úradmi za zneužitie úradných právomocí. Podľa Saakašviliho sú tieto obvinenia politicky motivované.Gruzínsko sa dostalo do politického chaosu vlani, keď opozičné strany odsúdili ako zmanipulované parlamentné voľby, v ktorých tesne zvíťazila vládna strana Gruzínsky sen.Predseda Európskej rady Charles Michel sprostredkoval v máji medzistranícku dohodu, na základe ktorej Gruzínsky sen prisľúbil, že vyhlási predčasné parlamentné voľby, ak v sobotňajších komunálnych voľbách získa menej než 43 percent hlasov.V júli sa však vládna strana jednostranne stiahla z tejto dohody, čo vyvolalo tvrdú kritiku Európskej únie a Spojených štátov.Saakašvili vo svojom videoprejave v pondelok trval na tom, že dohoda sprostredkovaná Úniou stále platí a blížiace sa voľby "".Oligarcha Ivanišvili – najbohatší muž Gruzínska a bývalý premiér – je všeobecne pokladaný za človeka, ktorý riadi Gruzínsko. On však tvrdí, že už nie je politický aktér.Kritici ho obviňujú z využívania trestných stíhaní na potrestanie odporcov a kritických novinárov.Na Západe silnejú obavy o demokratické smerovanie vládnej strany a USA naznačili, že možno zavedú sankcie proti predstaviteľom Gruzínskeho sna.