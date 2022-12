Saakašviliho vo väzbe otrávili ťažkými kovmi, tvrdia lekári

Tbilisi 5. decembra (TASR) - Väznený bývalý prezident Gruzínska Michail Saakašvili bol "otrávený" ťažkými kovmi a bez poskytnutia primeranej zdravotnej pomoci mu hrozí smrť. Vyplýva to z lekárskej správy, ktorú v pondelok zverejnil exprezidentov právny tím. TASR prevzala správu od agentúry AFP.



Päťdesiatštyriročného Saakašviliho vlani previezli z väzby do nemocnice po tom, čo absolvoval 50-dňovú protestnú hladovku, ktorá výrazne zhoršila jeho zdravotný stav.



V správe, ktorá bola vypracovaná k 28. novembru, toxikológ David Smith pôsobiaci v USA konštatuje, že "testy odhalili prítomnosť ťažkých kovov" v Saakašviliho tele a patologické symptómy, ktoré sa uňho prejavujú, sú "výsledkom otravy ťažkými kovmi".



Dodal, že s primeranou mierou istoty môže povedať, že Saakašvili bol po svojom uväznení vystavený toxickým látkam vrátane ortuti a arzénu. Autori správy tiež uvádzajú, že Saakašvilimu boli podávané lieky s vážnymi vedľajšími účinkami bez riadneho dohľadu.



S ohľadom na veľmi nepriaznivý zdravotný stav hrozí exprezidentovi bezprostredné zvýšené riziko úmrtia, ak nedostane adekvátnu liečbu, ktorú mu v Gruzínsku zrejme odmietajú poskytovať, respektíve tam nie je vôbec dostupná, varoval toxikológ Smith.



Gruzínske úrady naopak tvrdia, že exprezident dostáva adekvátnu lekársku starostlivosť.



Ďalšia nezávislá lekárka, Mariam Džiškarianiová, ktorá viedla skupinu zdravotníkov vyšetrujúcich Saakašviliho, pre AFP spresnila, že mu boli diagnostikované "poškodenie mozgu a neurointoxikácia". "Trpí mnohými vážnymi chorobami, ktoré sú podľa gruzínskych zákonov nezlučiteľné s jeho uväznením," povedala. Od uväznenia Saakašvili schudol viac než 40 kíl, uviedol lekár Tenzig Culadze.



Lekári Saakašvilimu diagnostikovali mozgové ochorenie Wernického encefalopatiu, anorexiu, posttraumatickú stresovú poruchu a akútnu gastritídu.



Prozápadne orientovaný Saakašvili bol gruzínskym prezidentom od roku 2004 do roku 2013, keď len niekoľko dní pred koncom svojho funkčného obdobia opustil Gruzínsko. Následne ho v roku 2018 vo vlasti v neprítomnosti odsúdili na šesť rokov väzenia za údajné zneužívanie právomocí. Podľa samotného Saakašviliho však ide o politicky motivovaný verdikt. Uväznili ho v októbri 2021 po tom, čo sa tajne vrátil z exilu na Ukrajine.



Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International označila zaobchádzanie gruzínskej vlády so Saakašvilim za "zjavnú politickú pomstu".