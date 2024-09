Gruzínsko schválilo balík zákonov obmedzujúcich práva LGBT+ osôb

Tbilisi 17. septembra (TASR) - Gruzínsky parlament v utorok v treťom a poslednom čítaní schválil balík zákonov o "rodinných hodnotách a ochrane maloletých", ktorý do veľkej miery obmedzí práva LGBT+ ľudí. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Legislatíva umožní úradom zakazovať tzv. pochody hrdosti sexuálnych menšín či verejné vyvesovanie dúhovej vlajky a tiež umožní uplatňovať cenzúru určitých filmov a kníh. Balík zákonov zakazuje aj "propagáciu" vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia či chirurgické zákroky na zmenu pohlavia. Upevňuje tiež ustanovenie gruzínskej ústavy, ktorým sa zakazujú manželstvá osôb rovnakého pohlavia.



Legislatívu navrhla vládnuca strana Gruzínsky sen. Jej lídri ho označujú za potrebný na ochranu tradičných morálnych hodnôt v krajine, kde má veľký vplyv tamojšia hlboko konzervatívna pravoslávna cirkev.



Aktivisti tvrdia, že za prijatím legislatívy je aj snaha vlády posilniť si pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami naplánovanými na 26. októbra podporu konzervatívnych voličov.



Zákon prešiel v parlamente v pomere 84:0 hlasov, opozícia hlasovanie bojkotovala. Prozápadne orientovaná gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová už naznačila, že legislatívu bude blokovať. Ako však podotýka agentúra Reuters, strana Gruzínsky sen a jej spojenci majú v parlamente dostatok mandátov na to, aby prezidentkine veto následne prelomili.



Práva sexuálnych menšín sú v Gruzínsku všeobecne citlivou témou, pričom aj z prieskumov verejnej mienky vyplýva všeobecný nesúhlas tamojšej spoločnosti so vzťahmi osôb rovnakého pohlavia. Prejavuje sa napríklad aj fyzickými útokmi konzervatívnych demonštrantov na účastníkov každoročného dúhového pochodu v Tbilisi.



Agentúra AFP podotkla, že zákon pripomína podobnú legislatívu platnú v Rusku. V Rusku už pred viac ako desiatimi rokmi schválili zákon, ktorý zakazuje šíriť medzi maloletými "propagandu o netradičných vzťahoch".