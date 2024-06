Šéf gruzínskeho parlamentu podpísal kontroverzný zákon

Tbilisi 3. júna (TASR) - Predseda gruzínskeho parlamentu Šalva Papuašvili v pondelok podpísal kontroverzný zákon o transparentnosti zahraničného vplyvu. S odvolaním sa na ruskú agentúru TASS a gruzínske médiá o tom informovala agentúra Reuters.



Podpísaniu sporného zákona predchádzalo 28. mája hlasovanie gruzínskeho parlamentu, ktorý nezobral do úvahy pripomienky prezidentky Salome Zurabišviliovej a prehlasoval jej veto pomerom hlasov 84 k štyrom.



V gruzínskej ústave sa píše, že ak prezident po prehlasovaní svojho veta parlamentom odmietne tej-ktorý zákon podpísať, do piatich dní ho podpíše a zverejní predseda parlamentu, objasnila stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Stanica Echo Kavkaza tvrdí, že zákon "čiastočne nadobudne platnosť v pondelok po jeho zverejnení". Gruzínsky web Paper Kartuli však napísal, že zákon nadobudne účinnosť až v 15. deň po zverejnení v úradnom vestníku.



Vládna strana Gruzínsky sen schválila návrh zákona o transparentnosti zahraničného vplyvu až na druhý pokus – vlani podobný návrh zákona stiahla po masových protestoch a stretoch medzi demonštrantmi a bezpečnostnými zložkami. Vláda a jej prívrženci tento rok návrh zákona schválili aj napriek protestom desaťtisícov občanov a odmietavému postoju medzinárodných partnerov Gruzínska vrátane Európskej únie.



EÚ a mnohé západné štáty varovali, že tento zákon, ktorý je podobný ruskej legislatíve o zahraničných agentoch, bude prekážkou na ceste Gruzínska do EÚ. Spojené štáty americké, ktoré sú tiež strategickým partnerom Gruzínska, v reakcii na prijatie zákona o transparentnosti zahraničného vplyvu oznámili vízové sankcie pre predstaviteľov gruzínskeho vedenia a prehodnotenie bilaterálnych vzťahov.



Ministerstvo spravodlivosti a úrad pre správu registra sú teraz povinné vytvoriť do 60 dní zoznam organizácií, ktoré konajú v cudzom záujme. Od augusta musia všetky gruzínske médiá a mimovládne organizácie, ktoré dostávajú viac ako 20 percent svojich príjmov zo zahraničia, požiadať o registráciu svojich organizácií. V opačnom prípade im budú hroziť pokuty.