Gruzínsko si predvolalo českého veľvyslanca pre výrok o sankciách

Praha/Tbilisi 2. decembra (TASR) - Gruzínske ministerstvo zahraničných vecí si v piatok predvolalo českého veľvyslanca Petra Mikysku pre jeho výrok o vývoze českých produktov do Ruska cez Gruzínsko a o porušovaní protiruských sankcií. Podľa Mikysku jeho slová vytrhli médiá z kontextu a dezinterpretovali ich. Informoval o tom gruzínsky štátny spravodajský server agenda.ge a tiež gruzínsky rezort zahraničných vecí na sociálnej sieti Facebook, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Tbilisi si Mikysku predvolalo na základe stredajšej správy gruzínskeho servera Netgazeti, ktorý citoval výrok českého veľvyslanca o tom, že časť výrobkov prichádzajúcich do Gruzínska z Českej republiky bola vyvezená do Ruska, čím sa zjavne obchádzali medzinárodné protiruské sankcie zavedené z dôvodu invázie Ruska na Ukrajinu.



Mikyska podľa serveru povedal, že v roku 2022 sa export českých produktov do Gruzínska takmer zdvojnásobil v porovnaní s minulým rokom a aspoň časť tohto rozdielu smerovala do Ruska. Námestník gruzínskeho ministra zahraničných vecí Alexander Chvtisiašvili od veľvyslanca požadoval podrobné vysvetlenie jeho vyhlásenia. Podľa neho nezodpovedá realite a poškodzuje spoluprácu oboch krajín, ako aj dobré meno Gruzínska.



Mikyska sa obhajoval, že jeho slová boli nesprávne interpretované a vytrhnuté z kontextu. Zdôraznil, že neexistujú žiadne pochybnosti o tom, že Gruzínsko sankcie proti Rusku presadzuje.



Predseda vládnucej strany Gruzínsky sen Irakli Kobachidze ešte v stredu reagoval, že ak to skutočne český veľvyslanec povedal, je to "neslýchané". "V minulosti sme podobné vyjadrenia počuli zo strany ukrajinských úradov a potom to museli sami poprieť, všetci také niečo absolútne popreli," povedal Kobachidze.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)