Gruzínsko si pripomenulo dvanáste výročie päťdňovej vojny s Ruskom

Tbilisi 8. augusta (TASR) - Gruzínsko si v sobotu pripomenulo dvanáste výročie krátkej vojny s Ruskom. "Vojna nás nerozlomila," uviedla gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová podľa agentúry DPA na sobotnom spomienkovom zhromaždení. Gruzínsko je podľa nej naďalej silnou a nezávislou krajinou a Rusku sa nepoddá.



Rusko podľa vyhlásenia svojho ministerstva zahraničných vecí považuje kroky Tbilisi v tom čase za "hrubé porušenie medzinárodných dohôd" medzi Gruzínskom a Južným Osetskom, ktoré viedli k početným obetiam, a to aj v radoch ruských vojakov a ruských občanov, čo v konečnom dôsledku viedlo k spusteniu ruskej operácie na obnovenie mieru, ako aj k následnému rozhodnutiu Ruskej federácie uznať nezávislosť Južného Osetska a Abcházska.



Najdôležitejším poučením z týchto udalostí je, "že je nezmyselné a kontraproduktívne používať silové metódy na riešenie konfliktov", píše sa ďalej vo vyhlásení rezortu ruskej diplomacie. Za dôležitý prvok zabezpečenia stability a bezpečnosti na južnom Kaukaze považuje Moskva normalizáciu rusko-gruzínskych vzťahov.



Gruzínska armáda spustila v noci na 8. augusta 2008 po predchádzajúcich bojoch operáciu na získanie opätovnej kontroly nad separatistickým Južným Osetskom, kde sa nachádzali aj ruské mierové sily, rozmiestnené na základe dohody z roku 1992. Do bojov sa následne zapojila aj ruská armáda, ktorá postúpila asi 40 kilometrov do hĺbky územia Gruzínska. Vojna sa formálne skončila 12. augusta, keď vtedajší ruský prezident Dmitrij Medvedev nariadil ruským ozbrojeným silám ukončiť operácie v Gruzínsku.



Konflikt v Južnom Osetsku využila ďalšia separatistická oblasť Abcházsko, ktorá začala vojenské akcie proti Gruzínsku v spornej tiesňave Kodori. Aj v Abcházsku sa v sobotu konali spomienkové podujatia.



Podľa odhadov OSN si boje vyžiadali stovky obetí a viac ako 130.000 ľudí utieklo zo svojich domovov. Rusko po vojne uznalo nezávislosť Južného Osetska i Abcházska. Väčšina štátov ich však naďalej považuje za súčasť Gruzínska.